“Tutto cominciò con l’istinto”: nel giorno del suo 99esimo compleanno, una mostra in onore di Dino Attanasio, creatore di Bob Moran

Lui è il decano del fumetto belga: Dino Attanasio. A lui dobbiamo soprattutto il volto di Bob Moran. Lo stilista ha appena festeggiato il suo 99esimo compleanno. In questa occasione è stata dedicata una mostra in suo onore nella casa in cui vive. Continua fino a domenica al Getty.

Dino Attanasio, 99 anni, ha vissuto diverse vite, come i personaggi dei suoi fumetti. Fu soldato durante la seconda guerra mondiale, musicista in gioventù e ginnasta selezionato per le Olimpiadi del 1948, ma fu anche animatore e infine fumettista. Fu lui a dare il volto al celebre avventuriero Bob Moran, adattando in fumetti i romanzi di Henry Furness.

Sempre adorato

Questa mattina, all’inaugurazione della mostra nella sua casa di riposo, in molti hanno ammirato. Il primo di loro è suo figlio Alexander. “Tutta la mia infanzia è stata immersa nella magia dei fumetti. Abbiamo visto grandi nomi come Goscinny, Franquin e Hergé apparire in casa. Quindi, quello faceva parte della mia vita quotidiana. E quindi probabilmente non mi rendevo nemmeno conto di quanto fossi fortunato in quel momento. Incontrare tutti questi personaggi è ancora straordinario.“.

Leggi anche

Rubati fumetti per un valore di 60mila euro





Ci sono ancora oggi circoli di fan del personaggio di Bob Moran. Tristan lesse le sue prime storie quando aveva 12 anni. “E poi eravamo così felici di vederlo finalmente nelle foto. Perché lo immaginavamo da anni, ma non ne avevamo una rappresentazione grafica. È stato Dino a realizzarlo per noi“.

Phil Cotarell gestisce la pagina Facebook del Bob Moran Club. “Quando iniziamo a parlare di Bob Moran, sì, è stato il mio primo romanzo. Oh sì, l’ho scoperto una sera nascosto sotto il mio lenzuolo. Questo è quello che mi ha accompagnato in collegio“.