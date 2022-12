Un duro colpo per “Qui tutto ha inizio”: l’attore protagonista sta navigando nella serie

Un anno dopo la partenza di Clement Remens, traduttore di Maxime Delcourt-Bertrand dall’inizio delQui tutto ha inizio, è un altro attore principale della serie che ha deciso di lasciare il nido. chiesto prima star della tvMikaël Mittelstadt ha annunciato che presto lascerà il programma dopo aver interpretato il personaggio di Greg Delobel per due anni e mezzo.

L’attore 25enne ha molti progetti in mente e lontano dai set cinematografici francesi. “La vita di tutti i giorni richiede molto tempo ed energia. Non ho mai preso un momento per respirare, perché amo questo lavoro. Ma lì, avevo bisogno di una piccola pausa per dedicarmi ad altri progetti. Volevo darmi la possibilità di partecipare temporaneamente a un progetto all’estero”spiega Mikael Mittelstadt che presto volerà negli Stati Uniti per realizzare un progetto segreto”estremamente confidenzialeIl ritorno di un giovane che ha studiato alla New School of Drama di New York.

Tornerà un giorno alla serie che ha rivelato al pubblico? “Non sono lontano, rimango nei paraggi. Greg non muore! Questa è la vita di tutti i giorni. Personaggi arrivo, partenza. Non sappiamo quando torneranno … “Segreti dei media francesi. Il che lascia poche speranze ai credenti nel programma…