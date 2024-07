Cultura delle notizie La serie Star Wars The Acolyte è terminata su Disney+, ma c’è un prequel che pochi fan conoscono per capire tutto dell’universo

Il 16 luglio 2024, la Disney ha concluso la prima stagione di The Acolyte dopo la messa in onda dell’ottavo e ultimo episodio. Se l’inizio del secondo franchise di Star Wars sembra solo questione di tempo, il prequel è già arrivato. Permette ai fan di saperne di più su questo universo e più specificamente sul periodo dell’Alta Repubblica.

Seconda stagione dell’assistente?

Sembra improbabile che la Disney non trarrà vantaggio dal mondo di The Acolyte e High Republic. La fine della prima stagione apre più porte alla storia di quante ne chiuda e l’apparizione di Yoda e Darth Plagueis (il maestro di Darth Sidious/Cancelliere Palpatine/L’Imperatore) mostra il desiderio di continuare la storia di Osha, May e dell’Ordine Jedi. Se la trama principale termina con l’episodio 8, nulla sarà veramente risolto in questa galassia molto, molto lontana.

Qamir, il maestro dei Sith, è ancora vivo. Il misterioso Sith – Darth of Plagueis – fa una fugace apparizione. Usha si sta decisamente dirigendo verso il lato oscuro. L’Alto Consiglio Jedi nasconde l’apparenza del lato oscuro del Senato Galattico. Finalmente, Il cavaliere Jedi Venestra Rwoh segue il consiglio del Maestro Yoda per rintracciare la minaccia Sith nell’ombra. Basti dire che l’assistente ha ancora molto da dire. Quindi la seconda stagione non sarà troppo per raccontare questo periodo turbolento nella storia di Star Wars.

Star Wars: L’Accolito è disponibile su Disney+.

Una serie di romanzi che inaugurano l’era dell’Alta Repubblica

Molto prima che The Acolyte fosse disponibile in streaming esclusivamente su Disney+, Il gigante dell’intrattenimento nordamericano ha trasformato l’era dell’Alta Repubblica in Star Wars con un primo romanzo scritto da Charles Soule. Ambientato 130 anni prima degli eventi di The Acolyte, The Light of the Jedi descrive l’età dell’oro di questa galassia lontana lontana, la cui espansione iniziò con George Lucas nel 1977.

Così, l’Alta Repubblica inizia con i romanzi Light of the Jedi (2022), The Storm Roars (2022) e Starfall (2022). Nel corso dei mesi e poi degli anni, a questo si sono aggiunti molti fumetti, manga, racconti e audiodrammi Ognuno dei quali arricchisce a suo modo un periodo sconosciuto al grande pubblico e anche alle masse. Se vuoi saperne di più su questo momento della storia di Star Wars in cui la Repubblica Galattica era all’apice del suo potere, il progetto multimediale della Disney è a tua disposizione.

Riassunto del romanzo “La luce degli Jedi”: È l’età dell’oro della galassia. Coraggiosi cercatori dell’iperspazio espandono i confini della Repubblica fino alle stelle più lontane, i mondi prosperano sotto la guida benevola del Senato e la pace regna, preservata dalla saggezza e dal potere di un ordine di cavalieri conosciuto con il nome Jedi. Tuttavia, anche la lucentezza più brillante può proiettare un’ombra. Quando un evento catastrofico fa schiantare una nave nel cuore dell’iperspazio, la conseguente pioggia di detriti mette in pericolo l’intero sistema stellare. I Jedi si recano immediatamente sul posto, ma la portata del disastro spinge i coraggiosi Cavalieri al limite. Proprio mentre inizia una lotta titanica per salvare milioni di vite, una minaccia cresce nell’oscurità, capace di instillare paura nei cuori dei Jedi. (Disney)