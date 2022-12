Cosa rivela Mimi Matthey sul suo stipendio “Josephine, Ange Jardine” | Instagram 7 di 7

Per un quarto di secolo, Mimi Mathy ha recitato nella famosa serie francese “Joséphine, Ange Gardien”. A più di 25 anni dalla sua uscita, la serie continua a catturare l’attenzione di milioni di francesi a ogni nuovo episodio. “Questa serie è come lo champagne aperto, dovrebbe continuare a brillare anche dopo tutto questo tempo”, spiega l’attrice 65enne nelle colonne di Le Parisien.

Era da tanto che non mi ponevo questa domanda. Amo questo personaggio e amo l’idea di questa famiglia che abbiamo creato attorno a Josephine”, assicura poi a Mimi Mathie, prima di ricordare: “Penso che all’inizio avevo firmato solo per uno o due episodi di Josephine, solo per vedere se avrebbe funzionato o meno. Successivamente, ha firmato per dieci episodi contemporaneamente e ha firmato per tre anni. Ora abbassiamo le persiane una per una.