Un duo inaspettato: Gabrielle Attal si unisce a Miss Francia per incoraggiare le ragazze a studiare matematica

In occasione della Giornata mondiale della matematica, il primo ministro è apparso in un video con Miss France, che ha scelto come “ambasciatrice” per incoraggiare le ragazze a studiare matematica.

In occasione della Giornata mondiale della matematica, che si è tenuta giovedì 14 marzo, il primo ministro Gabriel Attal è apparso in un video pubblicato sull'account Instagram… di Miss Francia 2024, Yves Gilles. “Innalzare il livello della matematica è per noi una grande priorità alla luce della lotta per la conoscenza”.Lo conferma Gabriel Attal. Tra i “priorità assolute” Il Primo Ministro sta incoraggiando più ragazze, molte “Garante automatico” Impegnarsi nei campi della scienza e della matematica. “L'Ambassador è il migliore di sempre” Per portare questo messaggio, Gabriel Atal conta sul sostegno di A “L’Ambassador è il migliore di sempre”: Eve Gilles, eletta Miss Francia 2024 e studentessa del secondo anno di Matematica e Informatica applicata alle scienze umane e sociali. “Durante il mio anno di università ho notato che c'erano ancora pochissime donne. Inoltre, le ragazze, in matematica come in qualsiasi altra cosa, non farti mai dire da nessuno che non puoi farcela.”segue un ventunenne del nord che vuole diventare uno statistico. “Non permettere mai a nessuno di dirti che non puoi farlo.” Una comunicazione presentata nel febbraio 2023 all’allora ministro dell’Istruzione nazionale, Pape Ndiaye, metteva in evidenza l’ansia delle ragazze di spiegare il loro rifiuto dell’argomento. Ma Miss France incoraggia tutti coloro che vogliono iniziare a studiare matematica “Non lasciare mai che nessuno ti dica che non puoi raggiungerlo (…) Conosco la nostra forza, la nostra capacità di spostare le montagne. Quando abbiamo un obiettivo, possiamo raggiungerlo. Lasciamo che molti di noi si impegnino in queste professioni che danno forma al mondo di domani.”.

