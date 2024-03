Città e salute mentale dei bambini: l'UNICEF lancia una serie di laboratori

Le città e i comuni hanno molte competenze che devono essere implementate per lavorare quotidianamente sul benessere dei bambini. Di fronte al deterioramento della salute mentale dei bambini e degli adolescenti dopo il Covid, negli Stati Uniticom.nicef La Francia offre alle Città Amiche dei Bambini l'opportunità di partecipare ad un corso composto da 4 workshop.

Questi workshop sono aperti a tutti gli agenti della comunità, direttamente o indirettamente interessati all'argomento e desiderosi di comprendere meglio la forza lavoro dei servizi, il management e la città in generale.

– Workshop n. 1, giovedì 28 marzo, mattina: Promuovere una buona salute mentale nei bambini: strumenti d’azione per le città

– Workshop n. 2, mercoledì 10 aprile, al mattino : I consigli locali per la salute mentale: uno strumento di governance

– Workshop n. 3, giovedì 23 maggio, al mattino: Eliminare lo stigma della salute mentale tra i giovani

– Workshop n. 4 Martedì 4 giugno mattina:Tenere conto della salute mentale dei bambini e dei giovani nella vostra pratica professionale

Ogni workshop del corso sarà un'opportunità per discutere molteplici fattori determinanti su cui le città e le comunità possono lavorare per promuovere una buona salute mentale nei bambini e nei giovani. Molti esperti e associazioni parteciperanno ai nostri momenti di discussione, ad es CCOM (Istituto Generale di Salute Mentale di Lille Metropole). Rete francese di Ville-Sainté O Sanità pubblica Francia.

I workshop forniranno anche un luogo distinto per lo scambio attorno a tre assi:

Promuovere buone pratiche di salute mentale per bambini e giovani;

Rafforzare le procedure e i sistemi di prevenzione sanitaria;

Promuovere l’accesso alle cure e alle strutture disponibili sul loro territorio.

Anche l’UNICEF Francia vuole lavorare su questo Scrivi una dichiarazionecome tema comune durante i workshop, in modo che tutte le città a misura di bambino possano parlare con una sola voce “Appello per le città a misura di bambino”.

• Scopri di più, iscriviti Sito dedicato alle città a misura di bambino