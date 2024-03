Bilancio del Quebec: ridurre il deficit privando il sistema sanitario

“Gli imprenditori sanitari commercializzano l’assistenza senza fornire i beni, con conseguenti impatti negativi significativi sulla qualità e sull’equità dell’accesso ai servizi”. (Immagine: 123RF)

Cooperazione speciale. L'atteso deficit di bilancio “record” presentato dal governo del Quebec questa settimana ha suscitato molte reazioni negative.

Anche se questo deficit è Gonfiato artificialmente Dato che i pagamenti al Generation Fund non sono eccezionali rispetto al PIL, molti commentatori hanno invitato il governo a mostrare maggiore rigore e a smettere di ritardare gli “sforzi necessari” a più tardi. Il governo stesso è impegnato a “migliorare il funzionamento dello Stato” e ad effettuare una “revisione della spesa pubblica” questa primavera, segnalando un ritorno all’austerità di bilancio.

Le mie scoperte sono nel mio libro Miti delle aziende sanitarie e fallimento della sanità privata, che sarà pubblicato il 19 marzo dalle edizioni Écosociété, getta una luce particolare su questo tema. La prima di queste osservazioni è che esiste una grave crisi nell’accesso ai servizi sanitari e sociali. Da questo punto di vista, gli investimenti annunciati nel bilancio del sistema sanitario per 3,7 miliardi di dollari in cinque anni (o appena 735 milioni di dollari in media all’anno) non solo non sono necessari, ma appaiono insufficienti.

Per l’intero portafoglio dei servizi sanitari e sociali, la crescita della spesa raggiunge il 4,2% nel 2024-2025. Rappelons alla fine del 2017, il governo del Quebec, con recuperi del governo federale per i trasferimenti a Santé, uno sconto del 5,2% sui passaggi necessari per coprire lo sviluppo dei rivestimenti del sistema e altri ins de Il popolo.

Analizzando la spesa prevista per programma, vediamo che per il programma “Servizi forniti alla popolazione”, che corrisponde alla spesa per le strutture pubbliche della rete, la crescita per gli anni 2024-2025 è appena del 2,2%, ovvero un percentuale simile a quella di Anni di austerità È stato imposto alla rete sotto il governo liberale di Philippe Couillard. Peggio ancora, il budget di RAMQ subisce una “riduzione” dell’1,2%, che colpirà in particolare i servizi di optometria e il confezionamento dei farmaci.

Inoltre, nonostante la crisi che il sistema sanitario sta affrontando, possiamo aspettarci che esso sopporterà ancora una volta il peso dei futuri tagli. Infatti, anche prima che il budget fosse pubblicato, sapevamo che le organizzazioni di rete avrebbero dovuto tagliare centinaia di milioni di dollari per rientrare nel budget.

Pezzi “Ponti d'Oro”.

Tuttavia, il governo deve valutare se vuole davvero dare prova di rigore di bilancio sul versante della spesa pubblica nelle aziende private del settore sanitario, e ancor più sul versante degli investimenti nella stessa rete pubblica. In contrasto con il mito secondo cui l’assistenza sanitaria privata riduce i costi, i fatti contenuti nel mio libro dimostrano che nell’“azienda sanitaria” si costruiscono ponti d’oro. Secondo i governi che si sono succeduti, è redditizio solo per gli imprenditori che traggono profitto dalla mercificazione dell’assistenza.

Lo stesso governo attuale è costretto ad ammetterlo per quanto riguarda le agenzie di reclutamento del personale nel settore privato, che sono direttamente responsabili di gran parte del deficit nei bilanci finanziari delle istituzioni pubbliche. In effetti, la crescente dipendenza della rete da queste società a scopo di lucro, piuttosto che dal taglio dei costi, ha portato a un'esplosione delle tariffe orarie che queste società addebitano alle organizzazioni.

Se queste pratiche hanno particolarmente scosso l’opinione pubblica, soprattutto durante la pandemia, dobbiamo comprendere che non sono altro che il naturale risultato della legge della domanda e dell’offerta che regola il mercato privato, al quale i governi hanno scelto di affidare la fornitura dei servizi pubblici di base . . Aumentare i prezzi nella misura consentita dalla domanda è insito nel DNA delle organizzazioni a scopo di lucro, il che significa anche che i costi di privatizzazione dei servizi sono destinati ad aumentare man mano che la rete pubblica diventa sempre più dipendente dall’elettricità. Il rispetto per queste aziende è in aumento.

Invece di trarre le dovute conclusioni, il governo mostra una contraddizione unica riconoscendo, da un lato, i gravi problemi derivanti dall’uso di agenzie private e, dall’altro, aprendo la porta al sussidio per il trattamento privato di centinaia di migliaia di persone. dei medici. Interventi (interventi chirurgici, endoscopie, ecc.) precedentemente eseguiti in ospedali generali.

Tuttavia, un progetto pilota condotto diversi anni fa dal Ministero della Sanità e dei Servizi Sociali, che mira a confrontare i costi di alcune procedure private e pubbliche, mostra che in media, per la maggior parte di queste procedure, i costi sono più elevati nel settore privato (e anche molto più alto in alcuni casi). Questi dati sono coerenti con le osservazioni fatte nella Columbia Britannica e nell’Ontario, che sono anch’essi in procinto di esternalizzare gli interventi chirurgici.

Questi costi aggiuntivi potrebbero essere giustificati se il settore privato mantiene le sue promesse in termini di efficienza e migliore accesso della popolazione ai servizi. Le numerose esperienze nel campo della sanità privata in Quebec e altrove rivelate dal mio libro dimostrano il contrario che gli imprenditori sanitari stanno mercificando l’assistenza senza fornire i beni, con significativi effetti negativi sulla qualità e sull’uguaglianza dell’accesso ai servizi. In altre parole, il settore privato sta facendo di meno con di più, il che è l’esatto opposto dell’efficienza.

Da questo punto di vista, il rigore di bilancio e il buon uso dei fondi pubblici devono essere risolutamente abbinati alla negazione dei servizi sanitari.

