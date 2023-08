Un duo di grandi squali bianchi con “comportamenti insoliti” ha interessato gli scienziati

Tutto è iniziato lo scorso dicembre. Curiosi di apprendere nuove informazioni su due grandi squali bianchi che nuotano al largo della costa georgiana, gli scienziati li hanno dotati di dispositivi di localizzazione. Ma come Washington Post Questo è stato ripreso martedì 15 agosto, e poi gli esperti hanno notato che questi animali hanno “comportamento insolito”.

Infatti, questa coppia di predatori al vertice della catena alimentare oceanica ha preso rotte simili lungo la costa atlantica, prima di raggiungere la costa meridionale della provincia canadese della Nuova Scozia, precisa il quotidiano americano. E questo è esattamente lo stesso giorno del mese scorso. I ricercatori affermano che questa migrazione simultanea può essere definita rivoluzionaria.

Predatori solitari e feroci

Nelle colonne del giornale, Robert Hutter, capo scienziato presso OCEARCHInc., un’organizzazione senza scopo di lucro nello Utah che studia la vita marina, si è aperta al riguardo. Il più delle volte, i grandi squali bianchi sono predatori feroci e solitari, ha spiegato lo specialista.

Non sorprende, quindi, che l’ultima scoperta incuriosisca questo esperto di 71 anni, che si interessa a questi animali dagli anni ’70. Robert Heater afferma di non aver mai, in passato, visto uno squalo bianco più piccolo prendere in prestito un percorso simile a quello delle sue controparti per così tanto tempo.

Gli scienziati hanno chiamato Jekyll e Simon, due squali maschi, che sono stati osservati vicino al Canada, percorrendo una distanza di quasi 4.000 miglia, o più di 6.400 km.

Analisi dei campioni di sangue

Con il Washington Post, Robert Heater ha detto che stava aspettando i risultati dei campioni di sangue prelevati. L’obiettivo: determinare se questi due squali sono in qualche modo imparentati. In questo modo, il mondo spera di apprendere informazioni sul motivo per cui Jekyll e Simon hanno intrapreso questo viaggio insieme.

Lo scienziato dell’OCEARCH ha dedotto da queste recenti informazioni che lo erano gli squali bianchi “complessi aggiuntivi” di quanto lui e i suoi colleghi pensassero in precedenza. Ha spiegato che questi dati sono inclusi “una sorta di componente familiare e sociale della migrazione”.

L’osservazione degli scienziati sugli squali bianchi è piena di interesse. Ciò include determinare dove questi animali vivono, si nutrono, si riproducono o addirittura migrano. L’obiettivo: identificare le aree in cui queste specie in via di estinzione richiedono la nostra protezione.

La popolazione di squali bianchi è in aumento, da diversi anni, al largo della costa orientale degli Stati Uniti. Durante i mesi estivi, questi predatori risalgono ogni anno questa costa in direzione del New England. Il picco si verifica tra agosto e ottobre. La penisola di Cape Cod è il loro posto preferito.

