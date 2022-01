Ecco le ultime notizie sulla salute di Françoise Hardy

Nel marzo 2021, Françoise Hardy ha annunciato di voler subire l’eutanasia per un cancro alla gola: ” Mi ci vogliono 6 ore per nutrire al giorno. Il resto del tempo, rispondendo alle e-mail, facendo importanti cure mediche, sono stato completamente seccato dai raggi. Mi sono passati per la testa 45 volte. ghiandole salivari bruciate…

Il cantante ha spiegato a RTL France. “

Dobbiamo porre fine alla sofferenza. È l’ultima delle cose. È umano. Per la maggior parte del tempo provo un dolore davvero terrificante… »

Pochi mesi dopo, nel giugno 2021, la traduttrice di “My Friend the Rose” si disse: “Sto arrivando alla fine”, in un’intervista scritta che ottenne con Karent Woman: “

Non riesco a deglutire molto, preparo una dieta, è sempre la stessa, posso ingoiarla, ci vogliono più di 5 ore al giorno Ha scritto prima di spiegare che “le sue notti sono peggiori della sua giornata”.

All’inizio dell’anno, il suo amico e fotografo Jean-Marie Perrier ha voluto diffondere la notizia su François Hardy in un post su Instagram: “ Per chi è preoccupato per il destino di Françoise, diciamo che sta combattendo, si tiene il più forte possibile e continua a scrivere ogni giorno perché è quello che le piace e lo fa meglio. E per concludere ricordando il compleanno della star, che il 17 gennaio compie 78 anni: Abbiamo in comune il non essere entusiasti dei compleanni, berrò da bere per la sua salute, ed eviterò le sciocchezze.

»