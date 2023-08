Il tuo oroscopo di venerdì 18 agosto 2023: amore, soldi, lavoro, salute…

Venerdì 18 agosto hai in serbo qualche bella sorpresa o sei interessato a restare a letto? Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle con il tuo oroscopo giornaliero.

Che giorno dovresti aspettarti emotivamente, finanziariamente o in salute? Dai un’occhiata qui sotto con il tuo oroscopo completo, accedi segno.

►► Calcolo astronomico, segno zodiacale, zodiaco cinese, numerologia, oroscopi speciali (sacerdoteE lunareE aztecoE africano et al Egitto), stella del sessoE Astro amoreE La stella persa et al Compatibilità dei nomi : Scopri il nostro sito di astrologia gratuito e speciale!

ariete

Amore: ti dedicherai senza fare affidamento sulla persona amata. Possono sorgere differenze di opinione tra te e il tuo partner. Non lasciare che la situazione degeneri. Single, il tuo amore guarderà le stelle.

Lavoro – Denaro: è necessaria cautela. Alcuni rischi professionali ti costringeranno a cambiare tono. Dovrai tener conto della tesa atmosfera professionale piuttosto che ricorrere a una visione irrealistica delle cose.

Salute: devi lasciar andare il tuo stress estremo. Riduci la tensione nervosa facendo sport, ad esempio.

Umore: Giornata un po’ frustrante.

Suggerimento: potrebbe essere il momento di cambiare aspetto o aspetto. Ti sentirai meglio dopo.

il Toro

Amore: puoi aspettarti una felice rivoluzione nella tua vita amorosa, soprattutto se sei single. Non accadrà dall’oggi al domani, ma oggi sentirai un nuovo slancio e la necessità di cambiare la tua situazione. In coppia, il tuo partner sarà sorpreso dalle tue esplosioni di tenerezza.

Lavoro – denaro: è probabile che riceverai offerte allettanti, forse troppe. Quindi non decidere troppo in fretta. Prenditi il ​​tempo per studiare i pro e i contro di ogni progetto, poiché potresti scoprire alcuni difetti nascosti. Il tuo saldo di denaro può dipendere da ciò che decidi.

Salute: fai attenzione se guidi. Non sei solo sulla strada e un incidente può accadere rapidamente, soprattutto se non rispetti le regole di sicurezza di base.

Umore: nessun intoppo in vista.

Suggerimento: non devi fare alcuno sforzo per farti notare. Quindi sii vigile.

gemello

Amore: single Il tuo cuore potrebbe oscillare tra due persone molto attraenti. Il tuo umore disturba la tua cerchia familiare di cui non capisci nulla. In coppia, ti dedicherai al tuo compagno di vita e ti lascerai travolgere da un vortice magico.

Lavoro – denaro: avrai diverse soluzioni, e la scelta non sarà facile. La vita al lavoro sarà tranquilla. Assumerai con calma i tuoi doveri. Stai entrando in un periodo favorevole.

Salute: tono ruvido. Non giocare in modo spericolato!

Umore: giornata attiva.

Suggerimento: prenditi del tempo per liberare la mente dopo una dura giornata di lavoro e sarai di umore migliore con la tua famiglia.

cancro

Amore: Di solito hai sempre molte persone intorno a te, ma in questo momento, per mancanza di tempo o mancanza di motivazione, i tuoi cari hanno altre preoccupazioni e tu ti senti escluso. Perché non fare il primo passo?

Lavoro – denaro: le difficoltà che incontri da tempo non ti restituiranno il gusto per il lavoro. Lascia passare un po’ di tempo. Le cose andranno bene presto.

Salute: insonnia? Presta attenzione al tuo stato nervoso. Potrebbe essere necessario prendere in considerazione un cambio di ritmo per scaricare tutta la tensione nervosa che hai accumulato. Devi liberarti e prendere un po’ d’aria.

Umore: Una giornata uggiosa su molti livelli.

Suggerimento: ci vuole solo un po’ di luminosità nella stanza. Imposta un’immagine delle vacanze come sfondo o una pianta verde sul desktop.

Leone

Amore: riacquisterai una bella fiducia in te stesso. Finalmente lascerai parlare il tuo cuore e oserai correre dei rischi. Pagherà oltre le tue aspettative. Come cosa, a volte devi solo iniziare!

Lavoro – denaro: sarai in grado di analizzare con calma e chiarezza eventi imprevisti. Questo ti permetterà di essere calmo e di superare tutti i problemi che ti verranno presentati oggi.

Salute: Attenzione agli eccessi. Sii più ragionevole.

Mood: torna la serenità.

Consiglio: fai un po’ di esercizio tutti i giorni, se non ti piacciono gli sport in generale, cammina un po’.

vergine

Amore: dentro di te compaiono desideri contraddittori. Non trattenerti, sarai in grado di riconciliarli. Tutto quello che devi fare è convincere il tuo partner dei meriti delle tue idee, il che non dovrebbe essere troppo difficile. Single, dovrai fare una scelta che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

Lavoro – Soldi: in campo professionale, i tuoi appunti recenti ti aiuteranno a fare un passo indietro e prendere una decisione sana ea lungo termine. Hai notato un certo sviluppo nei tuoi poteri e responsabilità, è tempo di trarre le dovute conclusioni.

Salute: il tuo tono di voce può essere oggetto di invidia. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che sono stato così, quindi divertiti ma non sprecarlo esagerando.

Umore: Il tuo orizzonte è chiaro.

Suggerimento: non tutti hanno la tua vitalità! Fai attenzione a non ordinare troppo.

bilancia

Amore: questo sarebbe il momento di riconcentrarsi su te stesso. Prenditi del tempo per te stesso e fai il punto. Dovrai essere consapevole dei tuoi veri bisogni.

Lavoro – Denaro: ci saranno incontri programmati per la giornata. Assicurati che tutto sia ben organizzato e organizzato poiché piccoli imprevisti potrebbero ritardare il tuo lavoro.

Salute: i problemi dentali possono causare dolore o disagio. In generale, sei in buona forma.

Umore: Sarà una giornata impegnativa!

Suggerimento: dovrai creare un vero bozzolo per te stesso. Scegli bene i materiali e i tessuti che indossi.

Scorpione

Amore: saprai affascinare il tuo entourage e non te ne priverai!

Lavoro – Denaro: il tuo potere di concentrazione faciliterà le tue decisioni. La tua mente critica ti serve bene.

Salute: beneficerai di un aumento della vitalità. Tuttavia, devi rilassarti. Qualche giorno di ferie farà molta strada.

Umore: Il clima astrale è giusto per te.

Suggerimento: approfitta di questa giornata senza preoccupazioni per fare piani a lungo termine.

Sagittario

Amore: sarete disposti a scendere a compromessi nella vostra vita di coppia. Ascolterai il tuo partner e farai di tutto per migliorare la tua situazione romantica.

Lavoro – Denaro: Non esiterete a correre dei rischi nel campo materiale. Attenzione però alle iniziative troppo audaci. Sarebbe sciocco mettere a repentaglio la tua posizione per sciocchezze.

Salute: bella energia. Ti sentirai al meglio.

Umore: Giornata abbastanza passabile.

Suggerimento: se trovi la tua vita un po’ noiosa, sbarazzati del grigio e metti un po’ di colore nella tua vita di tutti i giorni.

Capricorno

Amore: una serata fuori con gli amici ti farebbe molto bene, ma non è il momento giusto. Il clima astrale vi spingerà ad una certa assertività nelle vostre relazioni di coppia. Non esiterai ad essere rigido. Single, vorrai promuovere la tua relazione e rischierai di saltare i passaggi.

Lavoro – Denaro: Al lavoro ti trovi in ​​una situazione piuttosto delicata, ma ti senti sicuro di te stesso e questo non ti preoccupa molto. Mostrerai un immancabile ottimismo. Il tuo atteggiamento trionfante ti porterà fortuna nella tua professione. Un guasto alla macchina, un elettrodomestico, un sollecito di bollette… Corri il rischio di dover attingere ai tuoi risparmi.

Salute: il tuo tono diminuirà leggermente e questo non ti impedirà di essere in buona forma. Beneficerai dell’eccellente resistenza nervosa.

Umore: Una giornata molto normale.

Suggerimento: quindi prenditi il ​​tempo per rilassarti se vuoi preservare tutta la tua vitalità!

Acquario

Amore: il tuo gusto per l’indipendenza e il tuo bisogno di libertà diventeranno più evidenti che mai. Al punto da provocare scontri con il tuo partner. Prenditi del tempo da solo per avvicinarti al tuo partner e mostrargli il tuo amore.

Lavoro – Denaro: nel contesto del tuo lavoro, sarai meno sensibile e le tue osservazioni saranno meno sarcastiche. Avrai il vento in poppa, e potrai approfittare di opportunità molto interessanti. Ci sarà una promozione nell’aria. La stabilità del tuo denaro ti incoraggia ad assumerti rischi calcolati.

Salute: non sprecare il tono. Dovrai imparare come dirigere la tua energia e non lasciarti distrarre. Sei in forma e questo ti mette le ali ma se esageri finirai per esaurire le tue riserve.

Umore: L’atmosfera è rilassata.

Suggerimento: in famiglia, i gesti di tenerezza e le manifestazioni di affetto sono i benvenuti.

Pesci

Amore: Sarai particolarmente sensibile alle vibrazioni lunatiche che il tuo caro e tenero emetterà da ogni fibra del suo corpo! Saresti abbastanza saggio da lasciarlo in pace e aspettare finché non vuole connettersi. È lui che finirà per chiederti perché sei brontolone! Se sei solo, non cercherai davvero di incontrarti. Ma potresti fare progressi.

Lavoro – Denaro: Durante una riunione di lavoro, una lite tra colleghi vi spingerà a intervenire per riportare la calma. Saprai come sistemare le cose per sbloccare la modalità. Non dovrai creare conti in farmacia per stabilizzare il saldo del tuo conto. Inoltre, avrai ragione a reclamare ciò che ti è dovuto perché, contro ogni previsione, vincerai rapidamente la tua causa!

Salute: equilibrio nervoso generalmente buono. Forse i mal di testa o di stomaco che hai provato negli ultimi giorni sono causati da un po’ di ansia. Andranno via rapidamente perché ti sentirai meglio con te stesso e sarai più rilassato.

Umore: Giornata un po’ frustrante.

Suggerimento: se la tua situazione non ti soddisfa, prendi in mano la situazione senza aspettare che qualcuno ti mastichi.