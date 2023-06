Toyota presenta tre modelli GR | in edizione speciale Notizie automobilistiche

Ieri sera abbiamo ricevuto tre annunci da Toyota in rapida successione, ognuno dei quali introduceva una nuova edizione speciale dei modelli GR dell’azienda. Stiamo parlando di trattamenti unici per GR86, GR Supra e GR Corolla.

Tutto questo ci viene offerto dalla divisione corse di Toyota, Gazoo Racing.

Foto: Toyota Introduzione alla Toyota GR Supra del 2024, che ha celebrato il suo 45° anniversario



Foto: Toyota La parte posteriore della Toyota GR Supra 45th Anniversary Edition del 2024



2024 Toyota GR Supra 45th Anniversary Edition (45 unità in Canada)

Nel 2024 la Supra festeggerà il suo 45° anniversario, mentre nel 1979 fu introdotta una particolare Celica Supra. Per l’occasione verrà offerta ai consumatori canadesi un’edizione speciale per celebrare l’occasione, con una tiratura di 45 copie.

Il modello rende omaggio alla Supra degli anni ’90 e ha il suo colore unico e accattivante, una tonalità soprannominata Orange Plasma. La versione è basata sulla versione 3.0 Premium. Ha uno sbalzo basso ed è dotato di uno spoiler posteriore regolabile manualmente per la modulazione del carico aerodinamico. L’auto ha anche ereditato cerchi in lega da 19 pollici con vernice nera e pinze dei freni verniciate di nero con il logo GR sulla parte anteriore.

A livello nazionale, questo oggetto da collezione sarà disponibile solo con cambio manuale a sei marce, che è stato aggiunto all’offerta per l’anno modello 2023.

Foto: Toyota 2024 Toyota GR Corolla Track Edition



2024 Toyota GR Corolla Track Edition

Inizialmente, la Toyota GR Corolla Circuit Edition sarebbe stata offerta solo per il 2023. All’inizio di quest’anno, la società ha annunciato che continuerà il suo viaggio nel 2024. Ora Toyota ci offre questa edizione speciale riservata alla vecchia versione in arrivo.

Il modello sarà disponibile in due nuovi colori, Flame Blue e Ice Cap. Trasporterà cerchi in alluminio BBS da 18 pollici, con cerchi simili a quelli montati sulla versione Morizo, unici per l’anno modello 2023. La versione, che prenderà in prestito il colore blu, beneficerà di un adesivo nero sui pannelli dei bilancieri . La meccanica rimane la stessa con un tre cilindri turbo da 1,5 litri che produce 300 CV e 273 Nm di coppia, un meccanismo collegato a un cambio manuale a sei marce.

Foto: Toyota La parte posteriore della Toyota GR Corolla Track Edition 2024



Il livello di equipaggiamento del prodotto rimane lo stesso per il nuovo anno, che comprende, in particolare:

Tetto in fibra di carbonio

Ampio spoiler posteriore

Cerchi in alluminio forgiato da 18″.

Finiture esterne nere

Sedili sportivi rivestiti in pelle scamosciata ed ecopelle

Cuciture blu

Sistema audio JBL con otto altoparlanti

Dove abbiamo migliorato la larghezza all’altezza della struttura. Toyota descrive le modifiche come segue: “Gli aggiornamenti hardware includono modifiche ai bulloni di montaggio per la scatola dello sterzo, la sospensione posteriore e il pavimento della batteria. Le modifiche aerodinamiche includono l’aggiunta di fogli di alluminio ai paraurti anteriore e posteriore, nonché la modifica della forma dell’aria condotto nel paraurti anteriore.

Il modello sarà disponibile da qualche parte dal prossimo inverno.

Foto: Toyota 2024 Toyota GR86 Edizione Trueno



2024 Toyota GR86 Trueno Edition (50 unità in Canada)

Infine, con la GR86 Coupé, celebriamo i 40 anni dell’iconica Corolla degli anni ’80 conosciuta con il nome in codice AE86, con il debutto di un’edizione speciale chiamata Trueno. In Giappone, a quel tempo, c’era un modello chiamato Sprinter Trueno. E cosa significa questo nome? Deriva dalla parola spagnola per tuono.

Con questo modello, abbiamo diritto a due componenti importanti. Il primo è il trattamento Trueno, che sarà disponibile in combinazioni bicolore, Halo e nero o Race rosso e nero. Quindi, un nuovo pacchetto Performance Options può equipaggiare il modello con ammortizzatori Sachs e freni Brembo, tra le altre cose.

Foto: Toyota Gli interni della Toyota GR86 Trueno Edition del 2024



La versione Trueno, che sarà disponibile solo con cambio manuale, sarà limitata a 50 esemplari in Canada. Sarebbe stato rovinato da una targa che ne indicava la rarità, apposta sul cruscotto.

Esteticamente il modello è facilmente riconoscibile per il suo cofano nero e le sue strisce nere disposte sui lati, oltre che per il logo Trueno Edition situato nella parte inferiore del paraurti anteriore e al centro oltre che sul cofano del bagagliaio. Il logo sarà presente anche sulla leva selettrice all’interno.

Per quanto riguarda il pacchetto Performance, tieni presente che viene fornito di serie con questa versione di Trueno. L’esclusivo GR86 beneficia della stessa meccanica della versione normale, vale a dire un motore a quattro cilindri da 2,4 litri valutato a 228 cavalli e 184 Nm di coppia.