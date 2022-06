Per Apple, Samsung ha copiato l’iPhone inserendo uno “schermo più grande attorno ad esso”

Una nuova lite nella storica guerra tra Apple e Samsung. In occasione del quindicesimo anniversario del lancio dell’iPhone, Il giornale di Wall Street mandato in onda un documentario che esamina lo sviluppo, il marketing e l’evoluzione di questo prodotto iconico dal suo debutto il 29 giugno 2007. In un video di quasi 20 minuti, la giornalista Joanna Stern parla con diversi funzionari Apple dello stato attuale del mercato mobile e dell’impatto che il iPhone ha avuto. E il minimo che possiamo dire è che alcuni dei critici di Cupertino non pronunciano le loro parole contro il loro rivale di sempre: Samsung.

un “versione chiara” da iPhone

Alla domanda sulla svolta “phablet” che Samsung ha preso con il primo Galaxy S e Note, Greg Joswiak, l’attuale responsabile del marketing globale per Apple e co-creatore dell’iPhone secondo la leggenda, è amareggiato. Erano dolorosiammette il regista. Erano fastidiosi perché hanno preso la nostra tecnologia. Hanno preso le innovazioni che abbiamo creato e ne hanno fatto una versione noiosa con uno schermo più grande attorno”.Mogret Greg Joswiak.

Il primo Galaxy Note è stato rilasciato nel 2011, questo nome era un gigante per l’epoca con uno schermo da 5,3 pollici. In passato non esistevano iPhone Pro o Max, il cellulare di Apple dettava l’aspetto di uno smartphone ed era un rettangolo con uno schermo da 3,5 pollici. Nemmeno Steve Jobs vedeva il punto di avere un tablet più grandesostenendo che con questo tipo di smartphone, È impossibile usarlo con una mano. E il Nessuno compra quel genere di cose..

Un avvertimento non ha impedito a Samsung di continuare a commercializzare la sua serie Galaxy Note con schermi sempre più grandi. Anche la serie Galaxy S, concorrente front-end dell’iPhone, spesso accusato di aver copiato e incollato le innovazioni Apple, è entrata in gioco con il Galaxy S4, che presenta uno schermo da 5 pollici, un formato gigante per il 2013. L’iPhone 5, uscito nel 2012, ha una dimensione dello schermo di 4 pollici. Non è stato fino alla nascita dell’iPhone 6 Plus nel 2014, quando Apple ha finalmente commercializzato telefoni cellulari più massicci, con soddisfazione del suo pubblico che questo telefono cellulare è stato un enorme successo.

Memoria storica di prova

Non si può negare che Apple abbia reso popolare l’intero formato touch con il primo iPhone. A quel tempo, Google stava già pensando di commercializzare telefoni cellulari Android, Ma con un design più vicino al design dei BlackBerry all’epoca. Tuttavia, nessuna delle tecnologie utilizzate dall’iPhone era davvero rivoluzionaria. Tutte le innovazioni a bordo del cellulare Apple sono state viste altrove. Il passo principale dell’azienda è stato quello di riunirli tutti in un unico dispositivo facile da usare.