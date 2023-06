Verviers: La Traversée dà il benvenuto a Thomas Hertog, cosmologo e collaboratore di Stephen Hawking (VIDEO)

Il cosmologo belga e professore di fisica teorica all’Università Cattolica di Lovanio Thomas Hertog ha avuto l’opportunità di lavorare per 20 anni, dal 1998 al 2018, con il teorico di fama mondiale Stephen Hawking. Nel marzo 2023, lo scienziato ha pubblicato il suo primo lavoro, L’origine del tempo. Un articolo postumo, che risale alle origini e all’evoluzione dell’universo, che presenterà sabato 24 giugno 2023 durante un incontro organizzato presso la libreria La Traversée di Verviers.

Ciò è stato fatto tramite Urbain Ortmans, il direttore di Vedia, che l’ha ricevuto come parte del suo programma “L’Album”, e si è anche offerto di ospitare lui stesso l’incontro.dice Bernhard Kuekels, proprietario della libreria. Eravamo subito a bordo”. Perché va detto che la carriera di Thomas Hertog è particolarmente notevole. “È un miracolo. Si è laureato molto presto alla KUL, poi a Cambridge. Insieme a Stephen Hawking, hanno sviluppato teorie particolarmente interessanti dal punto di vista scientifico”.

Stephen Hawking e Thomas Hertog alla scrivania di Stephen al nuovo Campus of Mathematical Sciences di Cambridge. © dott

Anche questo interessa i lettori di Verviers. “Abbiamo venduto molte copie del libro quando è uscito, anche prima che fosse annunciato. Era totalmente prevedibile”. Per quanto riguarda la biblioteca, affrontare un argomento così specifico è il primo. Abbiamo già una ventina di riserve, giovani ma anche anzianiOsserva Bernard Kuekles. Questo ragazzo ha un’aura. Per noi è anche un’opportunità per uscire dalla nostra zona di comfort. Non avrei potuto immaginarlo due o tre anni fa”.

Come si partecipa?

Concretamente, l’incontro inizierà alle 15 per una discussione di circa 45 minuti. Questo è seguito da una sessione di domande e risposte, una sessione di autografi e una Coppa dell’amicizia. È richiesta la registrazione, nelle biblioteche o via e-mail all’indirizzo latraversee@proximus.be.

Sempre più incontri tra autori e lettori

Sia con autori locali che con scrittori famosi, come la scrittrice fiamminga Lize Spit invitata lo scorso aprile, La Traversée organizza sempre più incontri all’interno del suo negozio. “È il piede totaleConfie Bernard Quickels. Ora abbiamo uno spazio che può facilmente ospitare 50 persone nel retro del negozio. Poi, per le librerie, è necessario dimostrare che non vendiamo solo libri, ma siamo anche rappresentanti culturali. La cosa divertente è che da un po’ di tempo sono gli editori a venire da noi”.