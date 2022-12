Un delirante Bertrand Chameroy pensava di essere solo sul set di Cà Vous!

Bertrand Chameroy, editorialista stellare per Cà Vous

Bertrand Chameroy è un giornalista, conduttore televisivo e editorialista francese che si è fatto un nome grazie ai programmi “Touche Pas à Mon Poste” e “C à Vous”. È nato il 28 gennaio 1989 a Nizza, in Francia.

Da quando è apparso su The Jean-Marc Morandini Show, Bertrand è entrato a far parte del team di editorialisti di Cyril Hannon su C8. Gli è stato quindi chiesto di ospitare la sua rubrica di dieci minuti, in cui decodifica le notizie con il suo tono sarcastico. Dopo diversi anni sotto l’ala di TNT, Bertrand Chameroy ha scelto di lasciare lo spettacolo nel 2016 e viaggiare verso altri orizzonti.

Dopo aver lasciato TPMP, Bertrand si è unito a W9 per ospitare “OFNI, l’info revue”. Sfortunatamente per lui, lo spettacolo non è stato un successo ed è stato rapidamente cancellato dopo meno di un anno in onda. Nel 2018, è tornato al C8 per ospitare il ruolo di un meteorologo in TPMP, ma questo ritorno è stato di breve durata ed è stato sullo schermo solo per 4 giorni.

Bertrand Chameroy ha vissuto una sorta di traversata nel deserto dopo aver lasciato il TPMP, e ha ammesso di aver attraversato momenti difficili e dubbi. Ma alla fine ha scelto se stesso e ha cambiato completamente il modo di affrontare il suo lavoro. Ora comprende appieno la crudeltà del mondo televisivo e si rende conto che è facile dimenticare.

Da settembre 2021, Bertrand Chameroy è una presenza quotidiana su C à Vous con la rubrica umoristica “L’ABC, les Actualités de Bertrand Chameroy”. Sembra che gli piaccia questo esercizio ed è regolarmente oggetto di numerose copertine dei suoi sequel di giornalismo web.

Video di Bertrand Chamerois che balla un Cà Vous quando pensa di essere solo

In un video pubblicato su Twitter sull’account dello show e condiviso dallo stesso editorialista, Bertrand Chameroy è raffigurato sul set mentre fa una danza sfrenata e apparentemente si gode la musica orecchiabile.

Pensava di essere solo… pensava 🙈

ABC di base @dipendenteÈ lunedì, 19:00, in poi @Francia5tv ! pic.twitter.com/fJ0F5Nrgyh -C per te (@cavousf5) 16 dicembre 2022

Mentre continua la sua danza, Bertrand sorprende poi i suoi soliti compagni di C à Vous ed esclama: “Ah, ci sei già, ecco cosa cade, sto organizzando qualcosa dalle 19 alle 19!”

Infatti, questo video è stato trasmesso con l’obiettivo di annunciare un nuovo speciale chiamato “ABC, General Bertrand Chameroy” che andrà in onda lunedì 19 dicembre.

Qualche giorno fa, un altro video, questa volta mostrava la conduttrice Anne-Elizabeth Lemoine e Patrick Cohen su un aereo che decollava e si chiedeva cosa avrebbero potuto dimenticare nello studio Cà Vous. Poi il conduttore urla “Bertrand” e vediamo l’editorialista che passeggia lungo il palco vuoto.

Sappiamo già che questo programma offrirà giochi specifici nell’attualità per spazzare via l’anno con il suo umorismo, ma anche nuove sequenze, parodie ed eventi, nonché le migliori immagini che hanno reso ABC il successo di quest’anno in C per te.

Questo speciale si preannuncia particolarmente ritmato e divertente, e da non perdere!