A soli 14 anni la figlia di Nicole Kidman è cresciuta bene ed è quasi 1,80 m più alta della madre

È uno spettacolo incredibile, per non dire altro, a cui i viaggiatori hanno assistito all’aeroporto di Sydney durante il fine settimana. Nicole Kidman e il marito Keith Urban si sono uniti alle loro figlie Sunday, 14, e Faith, 12, nella sala arrivi VIP, borse sotto il braccio.

Keith, 55 anni, torna da un concerto a Sydney dopo aver completato il suo tour Speed ​​Of New World. Il cantante country che ha combattuto a lungo contro la dipendenza da droghe e alcol ha definitivamente lasciato le feste per concentrarsi sulla sua famiglia. Per le vacanze, l’intera giovane famiglia si è riunita a casa della coppia per stare con la madre dell’attrice, Janelle. mulino rosso Ha 81 anni e dallo scorso gennaio soffre di problemi di salute.

La rara apparizione della figlia di Nicole Kidman

Durante la sua apparizione di domenica 18 dicembre, Nicole Kidman ha sfoggiato un look molto sobrio ma di effetto composto da jeans a gamba dritta, giacca grigia e sneakers bianche. Il look è completato da un lungo cappotto nero, un cappello nero, occhiali da sole e una borsetta trapuntata. Keith indossava una maglietta nera, cardigan e pantaloni della tuta. Ma è stato soprattutto il raro aspetto delle loro due figlie ad attirare l’attenzione. Domenica, la maggiore da 14 anni, aveva già quasi raggiunto l’1,80 della madre. Indossava un look molto casual perfetto per lunghe ore di volo, composto principalmente da una tuta beige. Sua sorella Faith ha scelto una gonna con cardigan bianco e scarpe da ginnastica.

Le figlie di Nicole Kidman hanno fatto una rara apparizione con lei e Keith Urban quando sono arrivate a Sydney. https://t.co/3XrRGzqO2N -HollywoodLife (@HollywoodLife) 19 dicembre 2022

Le due giovani ragazze hanno fatto le comparse per le riprese della miniserie indietreggiare Nel 2019 con Nicole Kidman e Hugh Grant. E come promemoria, Nicole Kidman ha avuto altri due figli con Tom Cruise: Isabella, 29 anni, e Connor, 27, ed entrambi hanno scelto la strada di Scientology.