Al centro di un periodo delicato segnato dalla cancellazione del suo “tour multiplo” per problemi di salute, Stromae è scomparso dal pubblico dominio nelle ultime settimane. Ma quando finalmente è stata trovata un’alternativa al festival “Rock Werchter”, i tweet non proprio amichevoli sono caduti sul traduttore “Papaoutai” …

Il resto, questo è il motto di Stromae. Dopo aver concluso prematuramente il suo “tour multiplo”, che ha causato il panico tra assicurazioni e promotori, l’artista è semplicemente scomparso dalla circolazione. È ora di riposare e ringiovanire, che ha spiegato tramite un comunicato stampa che la fine del suo tour è stata dovuta a gravi problemi fisici.

Tra le date più importanti che Stromae non potrà onorare, il festival “Rock Werchter”, in programma tra giugno e luglio, è da tempo un vero problema. Il belga era già l’headliner del festival e gli organizzatori dovevano trovare un sostituto adeguato in breve tempo. Di recente, abbiamo appreso che i fortunati vincitori sono Mumford & Sons.

Stromae non ha rimpianti dopo aver annunciato la sua sostituzione

Se alcuni fan hanno chiaramente deplorato la scelta, l’accoglienza alla notizia è stata generalmente molto positiva da parte dei fan. Anche molti netizen l’hanno accolto con favore e hanno inviato di sfuggita alcune picche a Stromae:

Al di fuori del nostro paese d’origine belga, gli Stromae sono davvero solo un piccolo pesce rispetto a Mumford and Sons. Emilygrek (emilymaniatis) 7 giugno 2023

Con tutto il rispetto per Stromae apprezzo anche…. Personalmente, penso che i Mumford & Sons si adattino un po’ di più al progetto del festival rock… á la limite… – Lama Zaitn (@ LamaZitn1) 6 giugno 2023

La gente piange la sostituzione delle stromae da parte di Mumford & Sons in Werchter…? Pazzo — Louise (@flickervival) 5 giugno 2023

Saluta, Mumford & Sons è molto meglio di Stromae. Se non vuoi il regalo, sentiti libero di darmi il tuo biglietto. sarò grato. – Ingegls (@inge_gls) 5 giugno 2023

L’assenza di Stromae che aveva programmato di andare al “Rock Wechter” è generalmente ben accolta dai frequentatori del festival, che sono lieti di organizzare l’evento. Da parte sua, auguriamo all’artista di isolarsi da questi pochi commenti e di continuare a progredire per tornare più forte e in salute. Perché questa è la cosa principale.