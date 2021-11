Un delfino “Ballando con le stelle” fuori dalla cornice reale

Riformando la legge sulle dotazioni per ridurne il numero, il legislatore ha convenuto che la maggior parte dei membri della famiglia reale svolga le proprie attività al di fuori del regno della rappresentanza della monarchia. Quindi più libertà. Lo stesso vale per Delphine.

Vice Capo del Dipartimento Politico

di Martin Dubison



Pubblicato il 9/11/2021 18:23 Tempo di lettura: 4 minuti



IlLa principessa Delphine parteciperà al programma fiammingo “Ballando con le stelle” su Play4. Questo martedì ho spiegato ai nostri colleghi di Sudinfo, Het Nieuwsblad e Het Laatste Nieuws che lavora per la Fondazione Make A Wish che realizza i sogni dei bambini malati (in questo caso si tratterebbe di organizzare una grande festa per un bambino e la sua famiglia).

Partecipando a uno spettacolo televisivo, Delphine usa la sua notorietà principesca, dice, per evidenziare “l’importante lavoro della Fondazione Make A Wish e l’impatto positivo che ha sui bambini malati e sulle loro famiglie”. Tuttavia, così facendo, viola le leggi della famiglia reale e il loro concetto classico del loro ruolo e dovere di stare in guardia. In questo, queste informazioni vanno oltre i semplici aneddoti. Perché sarà necessario abituarsi ad altre tradizioni principesche, e non solo alla testa di un delfino.



