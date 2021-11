Meghan Markle ha continuato e l’ha firmata dopo il suo recente insulto a Elisabetta II

quindici. Ecco quanti primi ministri sono stati ricevuti a Buckingham Palace nei quasi settant’anni del regno di Elisabetta II. Tuttavia, Sua Maestà ha sempre messo la sua neutralità politica al di sopra delle influenze e dei segreti degli hollow. Meghan Markle, ho completamente stravolto questo atteggiamento tanto caro alla Regina. È abbastanza presuntuoso.

Questa è Meghan, duchessa del Sussex.

Questo caso causò un putiferio su entrambe le sponde dell’Atlantico: dopo il primo Una lettera aperta al CongressoL’ex attrice quarantenne ha chiesto alla senatrice repubblicana Shelley Moore Capito di influenzare direttamente la creazione del congedo parentale nazionale negli Stati Uniti. “numero bloccato” , catturato l’interessato sul sito Politico . “Il senatore Capito?” “Questa è Meghan, la duchessa del Sussex”, ha chiesto la voce al telefono. Mi chiedevo come avessi avuto il mio numero. scivolò, “Felice” Poter commerciare con la moglie del principe Harry.

“nuovo intervento”

Il fatto che potesse usare il suo titolo nobiliare in questo modo aveva soffocato alcuni osservatori. “Il nuovo coinvolgimento della signora Markle nella politica americana mi fa chiedere perché la famiglia reale non possa semplicemente ritirare il suo titolo ufficiale e Harry” ribellione repubblicana Jason Smith in mail giornaliera. “Non dovrebbe interferire nella politica.” o ‘comportamento osceno’ Ho informato i parenti dei re Sulla stampa britannica. Il circolo ristretto americano ha chiarito che si rivolge come “Analfabeta” e “cittadino impegnato” Prima di tutto.

colloquio Il New York Times Il 9 novembre, Meghan Markle ha riconsiderato la sua controversa attività di lobby nonostante la natura nobile del caso. “Francamente, non considero questo un affare politico. C’è un precedente all’interno della famiglia di mio marito, la famiglia reale, per stare lontano dalla politica. Dal mio punto di vista, è una questione umana.”e potenza. Buckingham Palace sa cosa aspettarsi in futuro.