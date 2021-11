Kelly Bushenko, l’ex candidata Miss Francia, ha attaccato il gruppo TPMP: “Ho borbottato quando ho visto le tue foto”

Nel 2009, la neoeletta candidata a Miss Parigi e Miss Francia Kelly Pushenko ha perso la corona a causa delle immagini in cui è apparsa molto nuda. Le foto sono state pubblicate sulla rivista Interview dopo essere state rubate. Oggi lascia un libro per raccontare questo episodio della sua vita: Miss Scandal. È stata invitata a Touche Pas à Mon Poste per parlarne venerdì scorso. Spiega che non ricorda il servizio fotografico perché pensa di essere drogata. “Ho avuto un’educazione molto saggia e all’epoca non riuscivo a esprimerlo. Oggi ho 35 anni sapendo che si trattava di molestie sessuali”, ho avanzato.

Durante il programma, l’ex Miss Paris ha notato che Genevieve de Fontaine le ha ritirato il titolo perché è di un’altra epoca, “di un’altra epoca”. Questo non ha più nulla per Miss Francia 2012, pseudonimo di Delphine Weisbeezer, presente anche lei sul set, che si è lasciata trasportare: “Dobbiamo smetterla di incolpare Genevieve. Anche il porno è più pulito di me. Ho imbavagliato quando ho visto il tuo”.

Poi ha fatto il punto a casa, dicendo che era facile invocare l’amnesia.