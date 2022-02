Il Samsung Galaxy M33 5G apre su una piattaforma di benchmarking

Dopo la distribuzione della famiglia Galaxy S22, il fabbricante sud-coreano è diventato offensivo. Le Samsung Galaxy M33 5G Begin à faire parler de lui et a été récemment repéré du côté de Geekbench.

Au cas ou vous ne le sauriez pas encore, gli smartphone Galaxy M se positionnent sur l’entrée de gamme. ils ciblent le grand public avec leur conception modeste et leur prix abordable. Les utilisateurs cherchant des fonctionnalités innovantes ont ainsi intérêt à passer leur chemin. Cette gamme se concentre sur l’essentiel, avec des configurations correctes. En scrutant le répertoire du site d’analyse comparativo Geekbench, des blogueurs disent avoir découvert un nouvel appareil qui pourrait bientôt venir fuori catalogo de la firme asiatique. Il gioco del Galaxy M33 5G.

Crediti 123rf

Bien entendu, ce passaggio chez Geekbench un permesso d’en apprendre davantage sur le combiné. D’autres source ont ensuite complété les information.

La configurazione del Samsung Galaxy M33 5G selon Geekbench

Comme d’habitude, Geekbench n’a pas dévoilé en totalità della scheda tecnica dello smartphone. Il sito donne seulement des indicazioni sul processo, la combinazione di memorie e il sistema di sfruttamento. Ainsi, il Galaxy M33 5G, registrato sotto la reférence SM-M336BU, embarquerait un SoC Exynos 1200. Celui-ci serait épaulé per un memoire RAM de 6 Go. Le funzioni dello smartphone con Android 12 abbinate all’interfaccia One UI 4.0.

La batteria: l’un des grands atouts du Galaxy M33 5G?

Le volet où le Galaxy M33 5G hanno superato la majorité des produits du marché, c’est l’autonomie. L’ufficio sud-coreen carica la regolazione del marchio suggere la presenza di una batteria da 6000 mAh. Très peu d’appareils bénéficient d’une configuration aussi poussée en termes d’alimentation. La potenza di pagamento per contre inconnue, mais les leakers estiment que la firme pourrait proponer una configurazione a 25 W.

Qual è il problema con lo smartphone in preparazione chez la firme sud-coreenne ?

Altre fonti pertinenti sono le informazioni relative al Samsung Galaxy M33 5G. Il Bluetooth SIG è un prototipo di classe nel numero di modello SM-M336B_DS. Le sigle DS à la fin sous-entend une fonction double SIM. Il terminale serait compatibile Bluetooth 5.1. Par ailleurs, les pronostiqueurs misent sur un écran AMOLED da 6,5 ​​pouces in risoluzione Full HD+. Per quanto riguarda la foto di configurazione, su pourrait avoir un module à quatre capteurs à l’arrière: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 3 MP.

Il Samsung Galaxy M33 5G devrait arriverà a marzo. La sortira tout d’abord en Inde avant d’être commercialisé dans le reste du monde.