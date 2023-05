Quando si tratta di immagini, Google Pixel 7a è alla pari con iPhone 14 e Samsung Galaxy S23

Google Pixel 7a, l’ultimo arrivato nella famiglia di smartphone di Google, è stato recentemente esaminato da DxOMark. Hanno scelto di mettere il Pixel 7a in un confronto testa a testa con l’iPhone 14 di Apple, che ha prodotto alcuni risultati interessanti.

Google Pixel 7a, l’ultima aggiunta alla gamma di smartphone di Google, è stato recentemente sottoposto a rigorosi test della batteria da parte di Dxomark, un’azienda nota per le sue recensioni approfondite di fotocamere e display per smartphone. La cosa particolarmente interessante è che hanno scelto di confrontare il Pixel 7a con uno degli smartphone più costosi sul mercato, l’iPhone 14 di Apple, ma anche il Samsung Galaxy S23.

Pixel 7a è l’ultimo smartphone di fascia media di Google, che ha sempre cercato di offrire prestazioni di prim’ordine a un prezzo accessibile. Il Pixel 7a sembra continuare questa tendenza, offrendo una varietà di fantastiche funzionalità a quasi la metà del prezzo dell’iPhone 14.

Alla pari con iPhone 14 e Samsung Galaxy S23

Classe Dxomark Pixel 7aHa ottenuto 133 punti in fotografia e videografia, il che lo mette alla pari con iPhone 14 e Samsung Galaxy S23. Va notato che il Pixel 7a batte addirittura il Pixel 6a di 11 punti e il Pixel 7 di 7 punti. Ciò è particolarmente impressionante se si considera che il Pixel 7a è considerato uno smartphone di fascia media, mentre l’iPhone 14 è un prodotto premium.

L’analisi di Dxomark ha rivelato che mentre il Pixel 7a non è del tutto alla pari con l’iPhone 14 in termini di qualità video, a causa di problemi come il rumore dell’immagine, il bilanciamento dell’immagine, i bianchi instabili e l’esposizione parziale, offre immagini di qualità superiore in diversi modi. . La sua fotocamera principale da 64 MP è stata in grado di scattare foto con uno zoom digitale molto migliore rispetto alla fotocamera principale da 12 MP dell’iPhone 14. Inoltre, la fotocamera ultra grandangolare da 12 MP ha registrato immagini più dettagliate con meno rumore nell’immagine. confronto.

per quanto riguarda l’offertaAnche Pixel 7a è andato alla grande. Il pannello OLED + OLED da 6,1 pollici, 90Hz, 1080p ha ottenuto 140 punti, proprio come il normale Pixel 7, ma è riuscito a superare l’iPhone 14 di Apple di almeno un punto. Ciò è particolarmente impressionante considerando la differenza di prezzo tra i due dispositivi. Tuttavia, va notato che Pixel 7a non è privo di difetti. Dxomark ha criticato il fatto che la luminosità di 1.157 nit del Pixel 7a non sia in grado di tenere il passo con i pannelli AMOLED più luminosi sul mercato. Hanno anche notato che i dettagli delle ombre sono stati persi durante la visualizzazione di video HDR.

Google offre un eccellente rapporto qualità-prezzo con Pixel 7a, ed è esattamente quello che abbiamo notato durante i nostri test. Lo smartphone, nonostante il suo prezzo notevolmente inferiore rispetto all’iPhone 14, non scende a grossi compromessi in termini di prestazioni o qualità.

