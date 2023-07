Engie: rilancio dell’energia nucleare in Belgio – 17-07-2023 at 15:05

Le azioni di Engie sono aumentate di quasi il 4% dopo l’annuncio di un accordo con il governo belga per prolungare la vita di due reattori nucleari. (© Havas / C.Etchegoyen Marie)

La compagnia energetica ha ridotto l’incertezza sulle sue attività in tutto il Quiévrain rivedendo al rialzo le sue previsioni per i risultati del 2023.



Dopo diversi mesi di difficili trattative,



E il governo belga ha finalmente trovato un terreno comune per prolungare la vita dei reattori nucleari Tihange 3 e Doel 4.

Firmato il 29 giugno, concordò con la sua visita nella sua simpatia affinché la sua divisione equilibri il rischio tra le due parti ed elimini le incertezze relative all’evoluzione dei giudizi basati sul tratto di tutti i déchets nucléaires, come la prassi del pubblico comunicativo à Questa occasione. Mentre il Belgio si avviava verso l’uscita definitiva dal nucleare nel 2025, programmata sin dalla legge del 2003, la crisi energetica europea scaturita con la guerra in Ucraina ha cambiato la situazione.

E improvvisamente, di fronte al problema della sicurezza dell’approvvigionamento, le autorità statali hanno rivisto la loro posizione e hanno chiesto all’attuale operatore di accettare di effettuare gli investimenti necessari per far funzionare queste strutture con una capacità totale di 2 gigawatt per altri 10 anni.

Per Katherine MacGregor, amministratore delegato di Engie, questo accordo fa bene ai cittadini belgi e agli azionisti del gruppo. Si prevede, infatti, di collocare i due reattori in una joint venture partecipata pariteticamente dallo Stato belga e da Engie.

Tagliando le pere a metà, Engie ridurrà l’incertezza associata ai costi

