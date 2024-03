La vittoria del Super Tuesday di Donald Trump nelle mappe

Carte – L'ex presidente ha ottenuto 14 dei 15 voti contestati martedì sera, infliggendo una dura, e forse definitiva, battuta d'arresto a Nikki Haley.

Donald Trump è quasi certo di una rivincita con Joe Biden dopo la sua trionfale vittoria del Super Tuesday contro la sua ultima rivale repubblicana, Nikki Haley. L'ex capo di Stato ha vinto 14 dei 15 stati in gioco durante questa grande giornata elettorale, tra cui California, North Carolina e Texas, che sono i principali Stati che forniscono i delegati necessari per la nomina, oltre ad Alabama, Arkansas, Colorado, Maine e Massachusetts. Minnesota, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Le è sfuggito solo lo stato molto progressista del Vermont, nel nord-est, che ha offerto a Nikki Haley l'unica vittoria della serata. I caucus dello Utah e dell’Alaska devono ancora governare, ma è probabile che cadano nelle mani di Trump.

L'ex presidente non si è nemmeno preoccupato di menzionare il suo avversario nel suo discorso dopo i risultati, perché sembrava completamente assorbito dalla partita di ritorno contro Joe Biden. Nikki Haley, che non ha ancora programmato pubblicamente oltre il Super Tuesday, non ha risposto direttamente in serata, lasciando dubbi sul suo futuro. Tuttavia, il suo rating, superiore al 30% in Colorado o Virginia, resta un fattore preoccupante per Trump. In segno di caparbietà, l'ex ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite ha recentemente rinunciato all'impegno preso all'inizio delle primarie a sostegno del miliardario. Se investito dal Grand Old Party (GOP).

Alabama: 50 delegati

Alaska: 29 delegati

Arkansas: 40 delegati

California: 169 delegati

Colorado: 37 delegati

Maine: 20 delegati

Massachusetts: 40 delegati

Minnesota : 39 delegati

Carolina del Nord: 74 delegati

Oklahoma: 43 delegati

Tennessee: 58 delegati

Texas: 161 delegati

Utah: 40 delegati

Vermont: 17 delegati

Virginia: 48 delegati