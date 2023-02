Un buco nero sta sfrecciando nello spazio, emettendo dietro di sé nuove stelle

gli studiosi sono ufficiali, Questo getto segue bene il buco nero supermassiccio (20 milioni di volte la massa del nostro Sole), che si sta rapidamente allontanando dalla sua galassia ospite 5,6 milioni di km/h. Tuttavia, è noto che i buchi neri sputano plasma e astrofisica, cosa che non sarebbe avvenuta con questo getto. Quindi il team ha dovuto escludere questa possibilità analizzando i dati. un risultato : lei non aveva Non ci sono segni rivelatori di un piano astrofisico.

Non solo si suppone che i getti astrofisici diminuiscano man mano che ci si allontana dalla loro sorgente (che non è il caso in questo caso, la forza di trascinamento aumenta) ma in aggiunta a ciò “I getti astrofisici emessi dai buchi neri si irradiano dalla loro sorgente, mentre questa traiettoria sembra essere rimasta lineare.“. Quindi l’unica soluzione Un buco nero risucchia gas attorno alla sua galassia ospite e lo comprime abbastanza da innescare la formazione stellare.

“Se confermato, sarebbe la prima volta che avremo prove evidenti che i buchi neri supermassicci possono sfuggire alle galassie.Supporti Peter da Dockum. dis note con altri telescopi C’è bisogno di trovare prove dirette di un buco nero all’inizio del misterioso getto, conclude.

Se sei interessato alla magia dei buchi neri, trova tutti gli articoli su questo argomento.