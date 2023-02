Tre nuovi smartphone economici e durevoli

Pertanto, lo smartphone beneficia di una migliore durata nel tempo. Tuttavia, viene fornito con Android 12 e riceverà solo due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Punti altrettanto importanti da considerare quando si tratta di durabilità…

In termini di specifiche del modello, il Nokia G22 offre un display Full HD + da 6,5 ​​pollici (720 x 1600 pixel) con un rapporto di aspetto di 20: 9. È protetto da Corning Gorilla Glass 3, ha una frequenza di aggiornamento massima di 90Hz e una luminosità di 500 nit. Il sensore selfie da 8 MP (f/2.0) è alloggiato in un foro a forma di lacrima, comune per gli smartphone di questo prezzo.

È alimentato dal SoC Unisoc T606 accoppiato con 4 GB di RAM. Il modello può fornire fino a 2 GB di RAM virtuale aggiuntiva, dallo spazio di archiviazione libero rimanente. Sono disponibili due configurazioni: 64 GB o 128 GB di spazio di memoria. Non è molto, ma tieni presente che il Nokia G22 ha il supporto MicroSD fino a 2 TB per aumentare la memoria disponibile e archiviare i file del telefono.

Il retro dello smartphone in plastica riciclata al 100% ospita un modulo fotografico che include tre sensori e un flash LED. C’è un grandangolo da 50 MP (f/1.8) con messa a fuoco automatica, un’unità macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. HMD Global promette allo smartphone fino a tre giorni di autonomia, grazie alla sua batteria ricaricabile da 5050 mAh, che manterrà l’80% della sua capacità originale dopo 800 cicli di ricarica. È compatibile con la ricarica USB-C da 20 W.

Certificato IP52 contro la polvere e la caduta di gocce d’acqua, il Nokia G22 dispone di una porta jack audio da 3,5 mm. È disponibile in Francia, a partire da oggi, al prezzo di 179 euro, nelle colorazioni Meteor Grey e Blue Lagoon. Viene fornito con una custodia trasparente riciclata al 100% e un cavo da USB-C a USB-C, il tutto senza pad di ricarica.