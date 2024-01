Samsung presenta il primo proiettore wireless 8K

Il CES Las Vegas è anche un'opportunità per i marchi di presentare le loro ultime innovazioni. Come Samsung, che ha colto l'occasione per presentare un proiettore wireless 8K.

Samsung è ben rappresentata al CES di Las Vegas quest'anno, presentando diverse innovazioni come una console per videogiochi, una smart TV trasparente e altro ancora. Tra tutte queste scoperte dobbiamo includere anche un tipo completamente nuovo di proiettore Ultra HD, poiché si tratta del primo proiettore 8K wireless al mondo, come spiegato in dettaglio Indirizzi Android.

La gamma Premiere ha debuttato nel 2020 sotto forma di un proiettore 4K compatibile con HDR10+. All'epoca si trattava già di una piccola svolta che attirò molta attenzione. Non sorprende quindi che, quando Samsung vuole presentare il suo nuovo prodotto per il 2024, utilizzi lo stesso nome per questo piccolo gioiello della tecnologia…

La sorgente luminosa è composta da tre laser: rosso, verde e blu. Raggiunge una luminosità di almeno 4000 lumen e richiede una distanza molto breve, poiché a soli trenta centimetri dalla parete può produrre un'immagine di 150 pollici.

Inoltre, questo non è l'unico modello “The Premiere” presentato al CES 2024. Scopriamo anche The Premiere 5, 7 e 9, vari proiettori 4K, il primo dei quali si distingue particolarmente per il suo lato molto compatto. Perché Samsung è determinata a rinnovare il mondo dei piccoli videoproiettori…

Nessuna data di lancio o prezzo è stata annunciata, anche se possiamo immaginare che Premiere 8K probabilmente non sarà economico!

_

Segui Geco su Facebook, Youtube E Instagram per non perdere nessuna bella notizia, quiz e offerta.

Ricevi le nostre ultime notizie direttamente sul tuo WhatsApp iscrivendoti a Il nostro canale.