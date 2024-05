Un BMI molto alto è dannoso per la salute del cervello

Il peso può influire sulla salute del cervello secondo uno studio pubblicato su salute Scienza dei datiUn BMI elevato è associato a una cattiva salute del cervello. È definita come la preservazione dell’integrità cerebrale, delle funzioni mentali e cognitive e l’assenza di evidenti disturbi neurologici. L’indice di massa corporea si calcola dividendo il peso per il quadrato dell’altezza. Quando il numero ottenuto è superiore a 25, si è in sovrappeso e l’obesità supera 30.

Quali sono i collegamenti tra BMI e salute del cervello?

Il gruppo di ricerca del Beigjing Friendship Hospital in Cina si è basato su dati medici e imaging cerebrale di oltre 1.000 persone, di età compresa tra 25 e 83 anni, che sono state seguite per più di 16 anni. Utilizzando tecniche di modellazione, sono stati in grado di analizzare la relazione tra BMI e salute del cervello. Gli scienziati hanno scoperto che un BMI più elevato è associato a una dimensione del cervello più piccola, soprattutto negli adulti sotto i 45 anni e in quelli sopra i 60 anni. Hanno notato anche maggiori danni alla sostanza bianca, ad alcuni tessuti del sistema nervoso centrale e difetti nell’integrità microstrutturale. “Un BMI cumulativo elevato è dannoso per la salute del cervello, soprattutto nei giovani di età inferiore ai 45 anni, poiché corrisponde a circa 12 anni di invecchiamento cerebrale. Ha commentato il professor Han Luff. Mantenere un indice di massa corporea inferiore a 26,2 kg/m3; Si raccomanda per garantire una migliore salute del cervello“.