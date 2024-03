Un assente, uno non confermato e un giocatore non più convincente: Ivan Leko dovrà ripensare il suo centrocampista da record per le qualificazioni europee – Tutto Il Calcio

Ivan Leko dovrà probabilmente fare a meno di Aiden O'Neill per il resto della stagione. L'occasione per ripensare un po' il proprio centrocampo, tenendo conto del ritorno di Marlon Fossey.

Vittima di un infortunio alla caviglia durante la partita contro… Gent, a Slicein, al termine della Classic, Eden O'Neill ha giocato forse la sua ultima partita della stagione con la Roche. Il centrocampista australiano verrà confermato per la prossima stagione, così come Nathan Ngoy.

Si libererebbe così un posto a centrocampo dove Steven Alzate si è già ritrovato, lontano dal suo vantaggio nelle ultime settimane, soprattutto a livello di mentalità, il che potrebbe quindi comportare una riduzione del suo minutaggio.

Si tratta di una situazione che porterà Ivan Leko a ripensare il proprio centrocampo, già in vista della prossima stagione. Sappiamo che lo Standard non punterà davvero all'Europa in queste 2 qualificazioni e il croato preferirebbe già gettare le basi per l'annata 2024-2025.

Ciò che è incerto è che Isaac Price potrebbe tornare a centrocampo

La buona notizia per il T1 è il ritorno di Marlon Fossey sulla fascia destra. L'americano potrà liberare Isaac Price da un ruolo che non aveva e permetterà al nordirlandese di tornare al suo compito preferito, ovvero il “box to box”. Non è però sicuro che riuscirà a dare inizio all’incontro.

“Marlon è stato molto importante. Lo abbiamo perso quattro partite su dieci, che è tanto. Bryce è un centrocampista, ha giocato bene sulla fascia, ma gioca in area di rigore. Vogliamo che lui e Isaac siano la squadra migliore”. per questa partita.” “È uscito con un lieve infortunio durante la sosta per le Nazionali, quindi vedremo se sarà abbastanza in forma per iniziare”.

Quindi, i vincitori della storia dovrebbero essere William Balikwesha, Hakim Sahbu e Cihan Kanak, che potranno condividere più tempo di gioco insieme a Hayao Kawabe.

Ivan Leko utilizzerà, per quanto possibile, giocatori che probabilmente saranno ancora lì la prossima stagione. Ora che ognuno gioca il proprio ruolo preferito, può finalmente avere una visione a medio termine con i suoi giocatori.