Un appello a “maggiore vigilanza” negli acquisti online

Mentre lo shopping natalizio entra in settori chiave, il governo chiede “maggiore vigilanza”. Attenzione alle truffe di ogni tipo: “false promozioni lusinghiere, siti Web fraudolenti, phishing, ecc.”, afferma il Dipartimento per la tutela dei consumatori.

Innanzitutto è necessario garantire l’affidabilità del sito web del commerciante. Per fare ciò, l’URL deve iniziare con https:// e includere il “lucchetto nella barra di navigazione”. Se il sito è sconosciuto, potrebbe valere la pena verificarlo digitandone il nome nella barra di ricerca e aggiungendo parole come “truffa”. Ciò consente, se necessario, di sfruttare gli avvisi ricevuti dai precedenti utenti Internet. Dovresti anche diffidare delle e-mail contenenti collegamenti a siti Web commerciali, poiché potrebbero essere pagine assediate.

Non fa mai male ricordare alle persone di non condividere i dettagli bancari. E nemmeno salvarli su un sito, anche se il browser a volte lo offre. Le autorità hanno avvertito che questa strategia aumenta il rischio di attacchi hacker. Allo stesso modo, si consiglia di effettuare acquisti da una rete Wi-Fi privata (con password) e non da un luogo pubblico. Tutti questi consigli dovrebbero permettere ad ogni internauta di trascorrere un Natale sereno!