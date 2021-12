Ecco le auto più vendute in Marocco dall’inizio dell’anno

Lo rivelano le statistiche mensili dell’Associazione degli importatori di auto in Marocco (AIVAM) relative al settore. Pertanto, per il mese di novembre, il numero delle nuove immatricolazioni è stato di 12.953 unità, in calo del 2,67% rispetto allo stesso mese del 2019.

Secondo AIVAM, il marchio Dacia continua a dominare le vendite nel segmento delle autovetture (PC), con una quota di mercato del 28,19% (38.780 nuove immatricolazioni da inizio anno). Si tratta di un aumento dello 0,36%. Segue Renault che ha venduto 17.749 nuove unità (12,9% di quota di mercato), Hyundai (11301 unità e 8,22% di quota di mercato) e Peugeot (10.368 auto e 7,54% di quota di mercato).

Per quanto riguarda le nuove immatricolazioni, le unità sono state 137.544, con un incremento del 7,44%. La stessa fonte ha affermato che i veicoli commerciali leggeri ammontano a 19.376 unità, con un incremento del 21,32%.

In termini di veicoli commerciali leggeri (LCV), Dongfeng Sokon (DFSK) domina il mercato. Il marchio ha aumentato le sue vendite del 138,39% a 3.800 unità, mentre Renault e Dacia hanno registrato rispettivamente 2.813 e 1.970 nuove immatricolazioni. Per il marchio Mahindra, ha aumentato le vendite del 500% a 132 unità.

Nella categoria delle auto di lusso, Audi ha venduto 3.287 unità alla fine di novembre 2021, rappresentando una quota di mercato del 2,39%, seguita da BMW (3.037 veicoli, quota 2,21%) e Mercedes (2364 unità, quota 1,72%). Nel frattempo, le vendite del marchio tedesco Porsche sono aumentate del 93,23% a 257 vetture. Al contrario, quelli di Jaguar sono scesi del 53,93% a sole 123 unità.