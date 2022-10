Un 20enne accoltella un uomo di 33 anni davanti ai suoi figli mentre salta le lezioni

Al momento, gli automobilisti hanno difficoltà a rifornirsi a causa dello sconto carburante del governo in Francia, ma anche, e soprattutto, per lo sciopero di TotalEnergies ed ExxonMobil. Abbastanza per dare sui nervi alcuni utenti della strada… e farli perdere completamente la testa. Mercoledì scorso, una lite tra due automobilisti, in una stazione di servizio a Saint-Julien-en-Genevois, in Alta Savoia, è peggiorata e un altro uomo è stato accoltellato, riferisce France Bleu Baie de Savoy.

Mercoledì 5 ottobre, intorno alle 16:30, quando si verifica la rissa. L’aggressore, un giovane di 20 anni, fa la fila per riempire il vuoto, come tanti altri automobilisti nei giorni scorsi. Secondo i primi elementi dell’indagine riportati dalla radio locale, l’uomo non avrebbe accettato che un’auto immatricolata in Svizzera fosse in doppia fila.