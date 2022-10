Christo Grosev: “Se continua così Putin cadrà tra un anno”

Il gruppo investigativo Bellingcat indaga sui crimini di guerra in Ucraina. Il suo direttore, Christo Grossev, è sotto la protezione della polizia.

Di Bernard O’Dehnall (The Geneva Tribune)

Inserito il 10/10/2022



TTutto è iniziato con un misterioso incidente aereo nell’Ucraina orientale nel luglio 2014, quando la Russia ha affermato che gli aerei da guerra ucraini avevano abbattuto il volo MH17 da Amsterdam a Kuala Lumpur. Ma un piccolo gruppo di ricerca sul blogger britannico Elliot Higgins è riuscito a dimostrare, grazie a un’attenta analisi delle foto pubblicate sui social, che il disastro che ha provocato la morte di 283 persone è stato causato da un missile antiaereo russo. Questo gruppo si chiama “Bellingcat” – dopo l’espressione inglese “bell the cat”, che è usata per riferirsi a qualcosa che deve essere fatto e in grande pericolo.

Bellingcat è diventato famoso a livello internazionale con le sue rivelazioni sugli agenti russi che tentano di assassinare la spia dissidente Sergei Skripal in Inghilterra insieme all’agente nervino Novichok e all’autore dell’avvelenamento dell’avversario Alexei Navalny.



