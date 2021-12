Il restyling della spa svelato nelle immagini

Nell’ambito del lavoro svolto per migliorare la sicurezza del circuito di Spa, nonché per ottenere l’approvazione dalle autorità per le gare motociclistiche, il progetto sta subendo modifiche piuttosto significative. Il piano, con un costo totale di 80 milioni di euro, è iniziato il 15 novembre e dovrebbe garantire il futuro a lungo termine della pista, che in particolare ospita il Gran Premio del Belgio di F1.

A partire dal 2022, l’autodromo delle Ardenne vuole correre una gara motociclistica di 24 ore, così come la F1, la 24 Ore di Spa e il WEC, ed è richiesta la licenza FIM, con una serie di modifiche alle aree di sgombero. . Alcune zone dell’asfalto verranno ampliate mentre altre verranno sostituite con ghiaia.

Questi miglioramenti non riguardano solo la sicurezza della pista poiché verranno costruite nuove ali, mentre il famoso chalet che si affaccia sul Raidillon de l’Eau Rouge è stato distrutto.

Il tratto tra La Source e l’Eau Rouge è attualmente irriconoscibile. All’esterno del tornante, una parte dell’area di rimozione dell’asfalto è stata sostituita con una ghiaia.

Di fronte alle vecchie tribune, sono state demolite la pista della “24 Ore” e i posti a sedere all’aperto, che cambieranno il look dell’approdo in Eau Rouge.

In questo luogo saranno costruite nuove tribune e aree VIP.

Bruxelles

Anche l’esterno di Bruxelles è stato rielaborato. Qui, come a La Source, parte dell’area di rimozione dell’asfalto lascerà il posto a una trappola di ghiaia.

Blanchemon

Al di fuori della velocissima virata a sinistra, i binari di sicurezza vengono spinti indietro per espandere l’area di volo della pista.

Anche qui il nastro d’asfalto sarà in gran parte sostituito da ghiaia, mentre dietro il muro del pneumatico sarà realizzata una strada di servizio.

