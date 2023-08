25 anni fa, fu un colpo geniale di Alen Stoica a consentire all’Anderlecht di unirsi alla UEFA.

E in un’intervista a bordo campo prima della partita, Enzo ha sentito il colpo, segnando un gol veloce e facendo saltare in aria lo stadio. Messaggio 5 di 5 ricevuto dal norvegese Sii il dottor MartinCi sono voluti solo quattro minuti per aprire la registrazione.

Poi sono seguiti 80 minuti estenuanti in cui Muff ha sprecato un’occasione dopo l’altra. Non è più un segreto, nonostante la fiducia dimostrata dal suo allenatore e dal suo connazionale. Gaston Tument È più goffo che mai quando si tratta di portare a termine le cose, mentre è il buttafuori Filippo Susanjarafuturo residente a Standard e La Louvière, raddoppia le fermate.

E fu solo all’86’ che un lampo di genio chiamato Stoica illuminò l’intero stadio. al centro ZetterbergIl giovane romano aggiusta la palla fuori dalla portata del portiere, un tiro che unisce freddezza e tecnica.

“Un gol nella tradizione del grande Anderlecht”ha poi commentato il consulente dal vivo Jean Paul Colonval.

Se è il momento di un abbraccio, l’Anderlecht metterà a tacere i suoi detrattori solo per una notte e tornerà rapidamente a giocare.

Lo splendido gol segnato da Alen Stoica non impedirà alla squadra viola di essere eliminata nel turno successivo dal Grasshopper Zurigo. Dopo essere stato battuto 0-2 a Bruxelles dai Sauterelles, questa sconfitta ha segnato una volta per tutte il destino di Ari Hahn. E il resto lo sappiamo con l’avvento del duo Jean Deux-Vercauteren.

Anderlecht: De Wilde, Crasson, Stassen, Doll, Diden (Clais), Van Diemen, Zetterberg, Gore (Pasigio), Taumint (Iachchuk), Stojeka e Erste.