Stefanos Tsitsipas, il greco Rafael Nadal in un’intervista: “Non voglio dire niente di negativo su di lui, ma …”

È un’uscita che fa rumore nel mondo del tennis. Poco prima dell’inizio di Wimbledon, Stefanos Tsitsipas ha rilasciato un’intervista al media greco SDNA. Il numero cinque del mondo urla la sua ammirazione per Novak Djokovic mentre critica Rafael Nadal.

“Ha trovato la formula segreta che gli permette di essere ad ogni Grande Slam, e di andare lontano senza problemi contro qualsiasi avversario“Greek parla del suo idolo serbo”, ammira.Funziona come un orologio! Ho osservato la sua routine e ho visto quanto è professionale in quello che fa. È del tutto normale per lui giocare a questo livello.“