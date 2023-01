Ultime indiscrezioni di mercato, trasferimenti 31/01: Kompany – Hazard – Hazard – McKinney – Sambi Lokonga – Woolart – Esposito – Onuacho

Tutte le voci di trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Dai un’occhiata prima qui! Kompany – Hazard – Hazard – McKennie – Sambi Lokonga – Wullaert – Esposito – Onuachu

Vincent Kompany pronto a trascinare ancora l’Anderlecht?

L’allenatore del Burnley ha nel mirino un giovane residente dell’Anderlecht. (leggi di più)

Thorgan Hazard a Eindhoven oggi?

Il PSV si rafforzerà sicuramente con l’arrivo di Thorgan Hazard. Il Red Devil sarà ceduto in prestito all’Eredivisie. (leggi di più)

Ufficiale: il profilo di Joao Cancelo al Bayern Monaco

Il portoghese lascia il connazionale per un pluricampione tedesco. (leggi di più)

UFFICIALE: Anthony Discot lascia lo Sporting Charleroi

Il giovane attaccante degli Zebris va in Olanda. (leggi di più)

Nicolas de Breville va in Germania

Nicolas de Breville, 32 anni, sta per trovare una base in Germania. (leggi di più)

Il film firmerà a Nizza

L’ex attaccante del Kortrijk ha optato per l’ambizioso progetto di Les Aiglons. (leggi di più)

Florian Thauvin firma per l’Udinese

Florian Thauvin ha firmato ufficialmente con l’Udinese martedì. Il francese ha firmato un contratto di locazione fino al 2025 (leggi di più)

Harrison Ashby riforma il Newcastle

Il Newcastle ha offerto il giovane Harrison Ashby (21) terzino destro dal West Ham.

✍️ Siamo entusiasti di annunciare la firma di Harrison Ashby dal West Ham United! Benvenuto, @dipendente! ⚫️⚪️ – Newcastle United (NUFC) 31 gennaio 2023

Albert Sambi Lokonga dovrebbe essere ceduto in prestito al Crystal Palace

L’ex giocatore dell’Anderlecht non ha voce in capitolo nell’Arsenal. (leggi di più)

Jorginho lascia il Chelsea per l’Arsenal

Una grande sorpresa in Premier League. (leggi di più)

Paul Onuachu interesserà Everton e Southampton

Il Genk dovrebbe rifiutare le offerte per l’attaccante Paul Onuachu, ma ciò non significa che alcuni club non gli daranno una possibilità. (leggi di più)

La fiamma rossa è stata seguita da Tessa Wallaert, Juventus di Torino

Anche per le donne potrebbe entrare nel calciomercato: Tessa Woollart, che ha regolato i gol con il Fortuna Sittard, era interessata a un grande club europeo. (leggi di più)

UFFICIALE: Il flop Sebastiano Esposito ha lasciato l’Anderlecht

Poi mancano due piccoli gol: Sebastiano Esposito non è più un giocatore dello Sporting Dannerlecht. (leggi di più)

Winston McKinney in prestito dalla Juventus al Leeds

Il nazionale americano giocherà in Premier League fino al termine della stagione. (leggi di più)

Il PSV vuole trovare un accordo per Thorgan Hazard

Gli olandesi si aspettano che il Red Devil arrivi nelle ultime ore del mercato. (leggi di più)