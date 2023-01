Il rinnovo di Leclerc non è una priorità per la Ferrari

Frederic Vasseur afferma che un nuovo contratto per Charles Leclerc non è la sua priorità immediata, nonostante le voci che collegano Monaco e Mercedes.

La speculazione vuole che Leclerc sia preso di mira dalla Mercedes per sostituire il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton quando ha deciso di ritirarsi dalla F1.

L’attuale contratto di Hamilton scade alla fine del 2023, ma dovrebbe firmare un’altra proroga di due anni, anche se nulla è stato ancora confermato.

Leclerc – che è sotto contratto fino alla fine della stagione 2024 – non ha escluso la possibilità del suo passaggio alla Mercedes, ma ha detto alla Scuderia che il suo team “sogno” La gara era per la Ferrari.

Vasseur ha uno stretto rapporto con Leclerc che lo ha guidato nella sua carriera da junior e lo ha gestito quando ha fatto il suo debutto per il team Sauber Alfa Romeo nel 2018.

Ma nella sua prima conferenza stampa da quando è diventato capo della Ferrari, Vasseur ha minimizzato l’estensione del contratto di Leclerc.

“Non voglio mettere questo argomento sul tavolo oggi, penso che non sarà un buon modo per iniziare la cooperazione”.ha detto. “Dobbiamo concentrarci sul lato sportivo, per ottenere risultati. Come per il matrimonio, se entrambi i lati del tavolo sono contenti della situazione, andremo avanti”.

“Ma penso che questa non sia la priorità oggi. Abbiamo un buon rapporto. Avremo tempo per discuterne. In primo luogo, penso che l’unico problema oggi sia che dovremmo concentrarci sulla prestazione pura e ottenere risultati”.

Vasseur ha già detto a Leclerc che non riceverà un trattamento preferenziale rispetto al suo compagno di squadra Carlos Sainz all’inizio della prossima stagione, nonostante le sue prestazioni nel team da quando è arrivato nel 2019.

È stato anche suggerito che la Ferrari potrebbe strappare Lando Norris alla McLaren se Leclerc perdesse contro la Mercedes.

