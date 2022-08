Tour de Burgos: Il trambusto di Philip Gilbert sulla seconda tappa

Questo mercoledì si è verificato un importante touchdown durante la seconda tappa del Tour de Burgos. Caduta a causa di un dosso. Philip Gilbert, il rappresentante dei corridori nel Comitato Atleti, ha colto l’occasione per fare un discorso rauco sul percorso selezionato.

Se le cadute fanno parte del ciclismo, bisogna fare di tutto per evitarle. Inizia creando un corso senza troppi rischi. Non è stato così mercoledì durante gli ultimi chilometri della seconda tappa del Tour de Burgos, che ha visto il gruppo cadere a causa di un dosso.

Questo autunno non soddisfa Filippo Gilbert Il quale, in qualità di rappresentante dei corridori nel Comitato Atleti, ha colto l’occasione per fare un discorso rauco sui suoi social.

“Mi sono unito ai corridori vittime del Tour de Burgos. Difendo la sicurezza degli atleti e condanno questo tipo di violazione! Ho chiesto all’UCI di avere un protocollo per identificare, controllare e verificare le piste e soprattutto i partecipanti, ma ancora non c’è. Purtroppo i concorrenti sono sempre vittime di questa negligenza. È tempo di prendere sul serio i problemi di sicurezza e cambiarli a favore del ciclismo.“

Speriamo che questa volta i vertici dell’UCI abbiano capito bene la lezione e ne abbiano tenuto conto.