Hautekiet ufficializzato in Standard: il Bruges ha complicato la trattativa

Ma prima, Hautekiet ha dovuto aiutare l’SL16 FC a rimanere nella Challenger Pro League. L’obiettivo è che il 20enne belga si unisca al cuore di Ronnie de la A e cresca con Joseph Le Mans. Inizialmente, il Club Brugge ha chiesto 1 milione di euro per il suo giocatore, che aveva ancora un anno e mezzo di contratto. Una somma troppo alta per gli abitanti di Liegi. Dopo qualche trattativa, le cose sembravano essere tornate alla normalità. Hautekiet si è rifiutato persino di giocare la sua ultima partita del Club NXT lo scorso fine settimana e ha deciso che si sarebbe unito allo Standard.

Record: è ufficiale per Raskin ai Glasgow Rangers, Amallah al Valladolid, Hautekiet arriva allo Sclessin

Borouge ha cercato di far deragliare l’accordo

Ma nonostante la vicinanza dell’accordo e l’apparente volontà del suo giocatore di raggiungere le sponde della Mosa dove sentiva di avere maggiori possibilità di penetrazione, il Club Brugge ha, negli ultimi tempi, fatto tutto quanto in suo potere per garantire che l’affare andasse a buon fine non passare. È vero, richiede una quantità molto grande. All’arrivo il giocatore, che voleva davvero giocare per lo Standard, ha dovuto mettere uno sforzo finanziario nel suo stipendio per colmare il divario tra le domande del Bruges e l’offerta del Liegi. Inoltre, sta a noi che la dirigenza del Bruges avrebbe riferito l’intera trattativa all’OHL in modo che il giocatore potesse firmare al Den Dreef perché non avrebbe dovuto accettare uno sforzo salariale.

Ma alla fine, Ibe Hautekiet è in buona forma negli uffici dello Sclessin Stadium martedì sera per confermare il suo passaggio allo Standard, mentre le trattative sono ancora in corso per un attaccante al termine della finestra di mercato.

