È chiaramente un grande giorno per gli U23. SL16 FC prende in mano la situazione.

SL16 FC è attivo nel mercato dei trasferimenti e continua a rafforzarsi. Dopo Hakeem Sahabu oggi, che ha firmato per giocare nella Challenger Pro League, ora è il turno di Adrien Guinta di unirsi alla squadra. Guinta arriva dal Mandel United e farà il suo esordio anche con Rouches.

Per Ginta, lo Standard è un terreno familiare, avendo precedentemente giocato per le squadre giovanili del club. Successivamente è entrato a far parte di Mouscron prima di passare per Mandel United, dove Standard è stato in grado di reclutarlo. Guinta si unirà al team SL16.

Lo Standard ha firmato un contratto biennale con un’opzione per un’altra stagione per il centrocampista offensivo. La scorsa stagione al Mandel United, Guinta ha giocato 17 partite e segnato due gol.

Per quanto riguarda Hakim Sahbo, il centrocampista offensivo belga-ruandese ha appena firmato un contratto di 3 stagioni (+1 facoltativo) al Riverside Meuse. Nato a Bruxelles il 16 giugno 2005 (18 anni), il giovane nazionale ruandese si è formato privatamente al KRC Genk e all’Anderlecht prima di passare al LOSC nel 2021.