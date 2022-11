Chi succederà a Lelangue alla Lotto Dstny?

Quindi il team di Lotto Dstny sta cercando un CEO. Con Kurt Van de Wouwer nominato direttore sportivo, questa persona non è necessariamente di Seraglio anche se i vertici del consiglio vorrebbero che fosse una persona collegiale e particolarmente bilingue.

È stata Blackbox, una società di Bruxelles specializzata nell’assunzione di dirigenti digitali e sportivi, a effettuare la preselezione. Secondo le nostre informazioni, le candidature selezionate dovrebbero essere esaminate durante una riunione del comitato direttivo del panel che si terrà mercoledì 9 novembre. Verrà presa una decisione quel giorno? Non sono sicuro. fino al 31 dicembre John Lilang È ancora al suo posto e Van de Wouwer si occupa del lato sportivo. Quindi c’è poco margine.

Chi sono i candidati ancora in gara? Quasi una manciata, incluso, senza dubbio, Andre Chmel. L’ex corridore, 59 anni, l’ha affidata a lei HLN. Ha guidato notevolmente la squadra di Katusha in passato. Axel Merckx, ha annunciato che le discussioni sono cessate. È stato menzionato anche il nome di Rick Verbrugge. Liégeois attualmente lavora come Direttore Sportivo presso Israel Premier Tech.

Infine, potrebbe esserci anche Yana Seel. La giovane donna ha le capacità, ha guidato per tre anni la formazione dell’Astana. Questa belga, di origine russa da suo padre e lettone da sua madre, è attualmente il Chief Business Officer di Lotto-Soudal. Non ha la fama delle altre due ma ha negoziato con successo con Dstny per sostituire Soudal dal 2023.