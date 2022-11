Eden Hazard felice di essere tornato ad allenarsi e lodato da Benzema: ‘Una persona dalle qualità straordinarie’

Buone notizie per i Red Devils: Eden Hazard è tornato ad allenarsi. Infortunato per sovraccarico al ginocchio, ha saltato il girone durante il pareggio contro il Girona (1-1) e la vittoria in Champions League sul Celtic (5-1).

Venerdì è tornato ad allenarsi. Il 31enne belga sembrava affilato. Come dimostra questo splendido tacco davanti a Karim Benzema durante la sessione.

Il francese è stato anche complementare al nostro connazionale in un’intervista mostrata su GQ. Durante questa intervista, è tornato al suo calcio di rigore per Eden Hazard all’inizio della stagione contro il Celta Vigo. “Volevo solo dare a un compagno di squadra la possibilità di segnare un gol”KB9 è iniziato. “Semplicemente perché è un giocatore che amo. Qualcuno con qualità straordinarie. Era il suo momento. Volevo che segnasse in modo che potesse prendere più fiducia”. Un bel gesto che, purtroppo, non ha avuto l’effetto sperato perché il numero 7 ha perso l’occasione.

Ovviamente questo grande gesto in allenamento non cambierà tutto. La situazione di Brenoa resta precaria al Real Madrid in quanto è la quinta o addirittura la sesta scelta per Carlo Ancelotti. L’attaccante, però, torna a puntare per un posto nel girone per la trasferta di lunedì del Rayo Vallecano.