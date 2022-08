Spettatori impediti per ore di lasciare Spa-Francorchamps: ‘Disastroso, la gente litigava nel parcheggio’

Il Gran Premio di Formula 1 ha avuto un grande spettacolo per gli spettatori domenica. Uscendo dal Circuit de Spa-Francorchamps, l’atmosfera era completamente diversa.

Diversi testimoni hanno premuto il pulsante di allerta arancione. Il motivo: si sono ritrovati bloccati nel traffico per diverse ore. “Siamo arrivati ​​alla macchina alle 17:05. Sono le 20:57 e ora siamo appena fuori dal campo. Abbiamo pagato 16€ al giorno per poter parcheggiare. I due giorni sono stati complicati. Venerdì e sabato è stato complicato, ma oggi è stato disastroso. C’erano persone che litigavano nel parcheggio perché non ce la facevano più. Siamo rimasti lì senza spiegazioni. Siamo ancora bloccati lì. aspettiamo‘”, ci ha detto Jeffrey Shahid intorno alle 21:00.

Jeffrey ci ha inviato un video della situazione del parcheggio:

Da parte di Quentin, è stato visibilmente più calmo nonostante la lunga attesa. “Intorno alle 17, quando abbiamo raggiunto la nostra auto nel parcheggio, siamo stati bloccati per 4 ore. Non sappiamo perché. Fortunatamente, le persone non erano sconvolte. Hanno aspettato, diciamo di buon umore, anche se gli ultimi istanti sono stati un po’ lunghi per tutti. Non avevamo spiegazioni. Nessuno è venuto a dirci cosa. Siamo sulla strada ora e stiamo seguendo molto lentamente. Ma non sappiamo quando saremo a casa‘”, ci ha spiegato Quentin poco dopo le 21:00.

Abbiamo ricevuto altre testimonianze simili. “Scandalo a Francorchamps! Quattro ore per uscire dal parcheggio e parcheggiare ancora nello stesso posto!“Bruno ci ha descritto.”Vietato dalle 17 nel parcheggio Francorchamps‘”, ci ha scritto Sylvie alle 20:40.

Abbiamo provato a contattare il responsabile delle comunicazioni del dipartimento, ma non è stato possibile raggiungerla.

100.000 persone

Questo tipo di problema si verifica al termine del Gran Premio di Formula 1 a Spa in ogni edizione. Ricorda, circa 100.000 persone sono andate lì quest’anno. Altri circuiti di Formula 1 hanno lo stesso tipo di problemi, a volte anche più gravi. È il caso ad esempio di Silverstone, Barcellona, ​​Budapest o addirittura Monza.

Sul fronte atletico ha vinto Max Verstappen (Red Bull). Sergio Perez (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari) sono arrivati ​​rispettivamente secondo e terzo.