Il Tour, il doping, Rymco… L’ex campione del mondo 1994 Luc LeBlanc parla senza tabù: “Il doping mi ha rubato vittorie e podi”

Luke Le Blanc (senza dubbio) non ha avuto la carriera promessa. Una gamba ribelle dopo un tragico incidente durante la sua infanzia, una sensibilità sensibile gli ha giocato brutti scherzi e gli anni dell’EPO che hanno snaturato le gerarchie. Oggi, esiliato in Hauts-de-France, la limousine non ha abbandonato l’idea di creare un team di professionisti. Dove posso mettere l’essere umano al centro del progetto “.

“Io, Lucho. L’importante è sopravvivere.” Biografia di Luc Leblanc, Campione del Mondo 1994, ma anche maglia gialla del Tour 1991 e vincitore di due tappe (Hautacam 1994 e Les Arcs 1996) © JM

Il track record, soprattutto in dodici anni nel gruppo professionistico, non dice tutto ma illumina una strada sulle montagne russe. Campione del mondo nel 1994 sotto il caldo di Agrigento in Sicilia, maglia gialla del Tour nel 1991 (” Avrei dovuto vincerlo… ‘, si lamenta ancora oggi), tappe diventate leggendarie (Outkam 1994 o Les Arcs nel 1996) ma anche ritiri irritanti (con la maglia di campione di Francia al Tour 1992), le galere, i flirt (brevi e che hanno lasciato tracce ) insegnante / imbroglione nel 1995 nella squadra temporanea Le Groupement.

Sul circuito siciliano di Agrigento, Luke LeBlanc è diventato campione del mondo nel 1994. Accanto a lui sul podio l’italiano Claudio Chiappucci, di cui è diventato amico, e il francese Richard Virenque. © dott

In “Io, Lucho, l’importante è sopravvivere “(Solar Versions), si apre, si rivela. Senza tabù. Senza nascondere i suoi difetti. Senza nascondere l’ostinazione di un ambiente ciclistico dove l’egoismo e l’ego la fanno da padrone. Ma anche sottolineando le sue amicizie, il suo amore per il ciclismo.” Probabilmente sono un romantico ma non mi cambierai. “

Nel corso della sua carriera, insolita per uno che ha iniziato con il calcio, ha incontrato Raymond Poulidor, Richard Ferenc, Laurent Fignon e Miguel Indurain. Il suo ultimo Tour de France (141 punti, 8° nella classifica finale), che ha corso per 5 anni come pilota per gli ospiti del Norauto: 1998, l’anno del caso Festina. Codice. Un’intervista al personaggio accattivante e tormentata, alla ricerca del calore umano in un periodo in cui (stava) avvicinandosi alla scienza.

Tuo fratello Gil, che all’età di otto anni è stato falciato da un’auto in un incidente che ti lascerà cicatrici per tutta la vita (una gamba è più corta dell’altra di 7 cm) è il filo conduttore della tua carriera. Senza questo dramma saresti diventato un ciclista?

UNn può porre la domanda. Ero un tifoso di calcio (un tifoso del Saint-Etienne) ma mio padre era un appassionato di ciclismo. Forse un giorno mi metterà su una bicicletta. Ecco, è stata la riabilitazione a mettermi in sella.

Limousine come te, Raymond Poulidor è sempre stato al tuo fianco durante la tua carriera.

Anche dopo… Era sempre benevolo anche nelle difficoltà. Ricordo la sua mano sulla mia guancia. Viene dalla mia stessa terra con gli stessi valori. Fin dalla mia giovinezza, mi ha seguito. Mi ha dato consigli (come fare allenamento con i pesi in inverno… tagliando la legna). Quando ho indossato la maglia gialla per il Tour del 1991 di Jaca, mi ha preso tra le braccia. Quando il Tour 2023 è passato davanti a casa sua a Saint-Leonard-de-Noble, mi sono preso qualche minuto per andare a rendere omaggio alla sua tomba. Appena.

Tour de France 1991. Luc Le Blanc conquista la maglia gialla a Jaca (Spagna). La limousine più famosa (come lui) Raymond Poulidor lo prende tra le braccia. “C’è sempre stato un grande affetto tra di noi” © DR

Hai vinto due grandi tappe al Tour (Hautacam 1994 e Les Arcs 1996) ma non sei mai arrivato sul podio. Sostieni che avresti dovuto vincere l’edizione del 1991 che Miguel Inodrin vinse per la prima volta.

Sono ancora convinto. Sono stato battuto da un giovane fallo e da una decisione sbagliata del direttore sportivo Cyril Guimard. Senza l’ipoglicemia che ho avuto, l’endorin non mi colpisce. In montagna, non poteva lasciarmi. Questo è il più grande rimpianto della mia carriera…

“Senza un errore giovanile e una decisione sbagliata del mio direttore sportivo Cyril Guimard, ho vinto il Tour de France nel 1991”

Nel 1992 sei arrivato all’Alpe d’Huez in un momento inopportuno con la maglia di campione di Francia sulle spalle. Vergogna ?

JMi ha turbato psicologicamente la polemica post-campionato ad Avize in Champagne (è stato accusato di correre dietro al suo compagno di squadra Gerard Roy). Ero prosciugato. Ma il giro e la maglia blu, biancorossa sono di rispetto. Anche dopo che il tempo era passato, volevo tagliare il traguardo.

Perché, forte di quell’esperienza, non ha fatto preparativi specifici per vincere la Grande Boucle?

Non ho mai più avuto la possibilità di competere per la vittoria assoluta. Le mie gambe non mi permettevano di raddrizzarmi. Il grande giro richiedeva molto tempo per essere gestito e il dolore minacciava di tornare da un momento all’altro. Ho perso un numero incredibile di gare a causa di questo handicap. Ha rappresentato la Liegi-Bastogne-Liegi 1997 dove è arrivata quarta (una vittoria per Michele Bartoli). Le mie più grandi vittorie sono state quando le mie gambe mi hanno lasciato solo.

Un titolo del genere, ha conquistato il campione del mondo ad Agrigento in Sicilia sotto un caldo torrido davanti a Claudio Chiappucci e Richard Virenque.

Questa maglia iridescente è il trofeo del ciclista. Quattro giorni prima della gara, sapevo che sarei diventato il campione del mondo. Ho immaginato uno scenario che è andato alla perfezione.

E senza cuffie?

Alla fine della mia carriera, ci ho provato due volte. Durò dieci minuti. Ero un corridore istintivo e non mi veniva detto cosa fare. All’epoca avevamo letto la gara e conoscevamo fin troppo bene i nostri sentimenti.

“Cuffie? Ci ho provato per 10 minuti ma ero un corridore naturale”

Il tuo ultimo tour è stato nel 1998 e il famoso affare Festina. Sono arrivato 8° assoluto.

Nelle statistiche, penso di non essere più in forma per il ciclismo come una volta. Non ci sono più. Non è più per me.

Non ti senti come se i corridori sovralimentati ti avessero derubato delle vittorie?

certamente. La gerarchia non è rispettata. Alcuni corridori sarebbero usciti dal nulla, avrebbero vinto le gare e sarebbero scomparsi altrettanto rapidamente. Ci siamo portati via successi e podi nei grandi tour. È stato un periodo difficile da vivere. Gli altri concorrenti devono essere delusi.

I corridori dal nulla hanno rubato il nostro successo

Leggendo il tuo curriculum, ho conosciuto persone dal carattere forte come Laurent Fignon o Richard Virenque con cui non andavo molto d’accordo. Perché vuoi rimanere in questo ambiente dopo la tua carriera?

Fai attenzione, ho amici ciclisti come Thierry Marie, Jean-Philippe Dugua, Frédéric Moncassin, Pascal Simon o Pascal Lans ma ci sono anche squali e “tutto mi sta bene”. Amo andare in bicicletta, amo andare in bicicletta. Il mio desiderio più grande è quello di formare una squadra professionale con personale, dal direttore sportivo al massaggiatore, che condivida la mia filosofia. Metti le persone al centro del progetto, non solo i risultati. Non voglio fare quello che hanno fatto a me.

Ultima grande vittoria di Luc Le Blanc (in maglia Polte): tappa di Les Arcs durante il Tour de France 1996. Il giorno in cui Miguel Indurain crollò completamente. © dott

Dopo aver viaggiato per la Francia, si stabilì nel nord. vicino al Belgio.

Norauto si trova a Lilla. Vengo spesso in Belgio. Forse troverò lì un futuro partner… Mi piace la tua mentalità. Gentilezza e cuore a portata di mano.

È difficile non chiedere la tua opinione su Remco Evenepoel. Vincerà il round?

Mi piacerebbe. Ha un talento eccezionale. Non vedo l’ora che arrivi al Tour nel 2024. Quando vedo la maturità con cui ha vinto il Giro di Spagna, sono stupito. Hai una stella in Belgio…