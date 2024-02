UFFICIALE: Goal Standard ha finalmente fatto la sua scelta: All Football

Chiuso per cinque giorni in Belgio, il periodo di mercato è ancora in corso in molti campionati. Compresa la competizione austriaca, dove Frans Kratzig ha finito per trasferirsi.

Durante questo periodo di trasporto, standard Ha avuto difficoltà a trovare un nuovo terzino sinistro. Jaouen Hadjam è stata la prima scelta della dirigenza, ma l'algerino ha deciso di firmare per lo Young Boys Berna. La sua scelta ha aumentato notevolmente le possibilità di vedere Frans Kratzig indossare la maglia della Roche. A causa della mancanza di tempo a disposizione al Bayern Monaco, il 20enne terzino ha dovuto essere ceduto in prestito alle rive della Mosa per trovare il suo ritmo. Tuttavia, il principale interessato ha esitato a lungo tra la sua squadra di allenamento, Liegi e Norimberga. Tanto che con il passare dei giorni la dirigenza dello Standard finì per tenere nel mirino Souleymane Doumbia. Anche Kratzig è finito sul banco degli imputati: la sua riluttanza gli ha impedito di lasciare il Bayern prima della fine del mercato. Quindi abbiamo dovuto ricorrere ai mercati ancora aperti. Quindi il nazionale tedesco è stato ceduto in prestito, più precisamente, all'AustriaAustriaViennafino alla fine della stagione. Bene bene! 👋💜 L'Austria Vienna presta in prestito Franz Kratzig fino alla fine della stagione in corso @FC Bayern Monaco Fuori posto. Il 21enne completa oggi il suo primo allenamento con i Violets. 👉 https://t.co/AQAw0eR8Ys#faklive

📸 @Mr. Shaked pic.twitter.com/hcaD4Cm310 – FK Austria Vienna (@FKAustriaWien) 6 febbraio 2024

