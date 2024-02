I Rangers erano quasi dieci punti dietro ai rivali del Celtic prima dell'arrivo di Philip Kleiman. Entrambe le squadre si ritrovano ora in testa al campionato scozzese.

Quasi dieci punti. Questo è un deficit compensato dai Glasgow Rangers e Philip Kleiman, che sono tornati a pareggiare con il Celtic in testa al campionato scozzese. Questo martedì Nicola Raskin (rimasto in panchina) e compagni hanno battuto l'Aberdeen e ora hanno 58 punti, come il loro eterno rivale.

“È davvero bello vedere il ritorno della sinergia tra tifosi e giocatori. È uno dei motivi per cui sono venuto qui. Sono felice per i giocatori, ma anche per i tifosi”, ha dichiarato l'ex giocatore della T1 del Club Brugge. Lo ha detto l'AS Monaco sulle reti ufficiali del club.

Philipp Kleiman sulla buona strada per un'incredibile corsa al titolo con i Rangers?

Questo mercoledì, il Celtic potrebbe riconquistare i tre punti di vantaggio con la vittoria su Hibernian, ma avrà una partita in più rispetto ai Rangers. A otto partite dalla fine, Kleiman e la sua squadra ci credono chiaramente. In Europa League, i Rangers, primi nel loro girone, si sono qualificati per gli ottavi di finale.