UEFA Champions League: il Galatasaray, con un gol di Dries Mertens, prende l’opzione per la qualificazione

Sulla strada per l’Olimpija Ljubljana, martedì sera il Galatasaray ha vinto (0-3) nell’andata del terzo turno preliminare di Champions League. Gli Stambouliotes, tra gli altri, hanno potuto contare su Dries Mertens come marcatori della serata.

Meno di dieci minuti dopo il calcio d’inizio, il Galatasaray è già passato in vantaggio con un gol siglato Kerim Akturkoglu (9). Se il risultato non cambia durante il primo periodo, asciugarsi Mertens A lui si deve il raddoppio subito dopo il rientro dagli spogliatoi (48°). Dopo essere diventato un marcatore, il Red Devil è vicino a offrire assist ai suoi compagni di squadra Abdulkarim Bardaki Ma il gol è stato annullato per posizione di fuorigioco in avvio di procedura (57). Mertens ha ceduto ogni tanto dopo quindici minuti Younes Akgün (75e).

Nelle altre partite della serata, all’Estádio Municipal, il portoghese del Braga ha ottenuto una vittoria clamorosa sui serbi del Paca Topola (3-0). In casa (ma in uno stadio diverso per motivi di standard UEFA), il varesino Klaksvik ha stupito ancora, stavolta battendo il Molde, campione di Norvegia (2-1). Nel turno precedente, hanno eliminato gli svedesi dall’Häcken al termine di un rigore che ha assicurato loro una storica qualificazione europea.