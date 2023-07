L’esonero di Mbappé ha messo in ansia nello spogliatoio del Psg: “Non posso parlarne”

Poiché nessuno si perderà, il PSG è nel tour pre-campionato del Giappone senza Kylian Mbappé. La stella del Paris Saint-Germain è stata costretta a rimanere in Francia mentre continua ad allenarsi con gli indesiderabili del club.

Il confronto tra i vertici del Paris Saint-Germain e Mbappe è iniziato da quando il giocatore ha annunciato al club che non avrebbe attivato la sua clausola di proroga fino al 2025 e che sarebbe stato lasciato libero al termine della prossima stagione. Cosa che non piace al club, che in questa situazione vede solo due possibilità: o Mbappé rinnoverà il contratto, oppure partirà quest’estate per una quota di mercato (grossa).

Se questa saga affascina il pianeta calcistico, allo stesso tempo provoca grossi disagi all’interno dello spogliatoio parigino. In risposta a una domanda dopo la defezione davanti alla vittoria in amichevole di Cristiano Ronaldo (0-0), i giocatori del Paris Saint-Germain hanno preferito giocare in touche. “Non posso parlarne”.I portoghesi risposero bruscamente a Vitinia.

Stessa storia da parte di Danilo, visibilmente imbarazzato da una domanda posta da un giornalista: “È un grande giocatore, ma non è qui”.Rispose senza voler aggiungere altro.È una decisione del club, quindi non posso parlarne”.

Anche interrogato, la nuova recluta del PSG Marco Asensio è stata più fatalista: “È un giocatore molto importante. È naturale che si parli di loro (giocatori importanti, ndr)”ha detto a RMC Sport.

Si è appreso nelle ultime ore che il Paris Saint-Germain ha accettato un’offerta di 300 milioni di euro da parte di Al-Hilal. Il club saudita avrebbe offerto al francese un contratto di un anno con uno stipendio di 700 milioni di euro.

