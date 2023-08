“L’Anversa colpisce duramente con un trasferimento di 7 milioni di euro”

L’Anversa aveva iniziato la stagione con vittorie di misura in Supercoppa contro il Mechelen e nella prima partita di campionato contro il Cercle Brugge, ma lo scorso fine settimana i Great Olds sono stati distrutti per la prima volta con una sconfitta di misura al Lotto Park contro l’Anderlecht. Quindi Mark van Bommel ha ancora del lavoro da fare, ma ora può aspettarsi una solida acquisizione.



In effetti, l’allenatore Marc Overmars ha lavorato duramente su alcune questioni nelle ultime settimane, con vari gradi di successo. Calvin Stings, ad esempio, è passato al Feyenoord all’ultimo minuto, mentre l’eventuale acquisizione di Mandela Keita è stata particolarmente difficile. Il centrocampista 21enne ha anche fatto un’apparizione a sorpresa per l’OH Leuven lo scorso fine settimana, ma questa sembra essere la sua ultima partita per il club.

Het Nieuwsblad ha riferito che Anversa era finalmente riuscita a convincere l’OHL a vendere Keita. Per farlo, l’Antwerpers si è messo le mani in tasca, visto che, secondo Den Drif, sembra che i 7 milioni di euro siano stati finalmente versati per il trasferimento. Keita dovrà superare le visite mediche solo per firmare un contratto quadriennale al Bosuil.

Promozione di base

Van Bommel ha finalmente ottenuto una spinta a centrocampo, poiché il suo terreno fertile è diventato particolarmente vulnerabile. Keita aveva già firmato con l’OHL nella seconda metà della scorsa stagione e ha fatto una buona impressione, ma la sua opzione di acquisto da 10 milioni di euro è stata problematica. I negoziati con l’OHL sono stati particolarmente difficili e hanno visto Anversa inizialmente rifiutare 5,5 milioni di euro, ma alla fine ha ceduto.