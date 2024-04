Tutto quello che devi sapere su Juan Merchan, l'illustre giudice che presiede il processo di impeachment di Donald Trump

Juan Merchan è nato a Bogotá, in Colombia, ed è arrivato negli Stati Uniti all'età di sei anni. Studierà commercio prima di lasciare la scuola per iniziare a lavorare. Dopo alcuni anni tornò all'università, dove conseguì la laurea in giurisprudenza.

Ha iniziato la sua carriera legale nel 1994 come assistente procuratore nella divisione di prova dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. In seguito divenne membro dell'ufficio del procuratore dello stato. Nel 2006, Juan Merchan è stato nominato membro del tribunale della famiglia del Bronx dal sindaco di New York Michael Bloomberg (repubblicano, ndr). Tre anni dopo, David Patterson (democratico, ndr) lo ha nominato membro della Court of Claims dello Stato di New York. Allo stesso tempo, divenne giudice ad interim della Corte Suprema di New York.

Il giudice Juan Merchan, ormai quasi sessantenne, è noto per la sua esperienza. L'avvocato Nicholas Grafanti era già comparso davanti a lui durante la difesa di Allen Weisselberg, che era il direttore finanziario della Trump Organization ed era stato condannato a 5 mesi di prigione. “Il giudice Merchan è stato efficiente, pratico e ha ascoltato attentamente ciò che avevo da dire“, dichiara l'avvocato.”Si è sempre dimostrato molto preparato, disponibile e… […] Un uomo di parola. Ha trattato me e i miei colleghi con il massimo rispetto, sia in tribunale che a porte chiuse.“, aggiunge. Gli osservatori lo descrivono come “durante” Di più “Appena“.

Questa non è la prima volta che Donald Trump e il giudice Merchan vengono riuniti in tribunale poiché quest'ultimo ha già presieduto il processo per frode fiscale della Trump Organization. Il giudice ha già raccolto commenti dal repubblicano, che lo ha accusato di essere un “evidente odiatore di Trump” e ha messo in dubbio la sua integrità.

L'ex presidente ha puntato il dito anche contro la figlia del giudice, che ha legami con il Pd. Pertanto Trump ha affermato che lei era un dirigente senior in “Azienda super liberale e democratica“Donald Trump sostiene anche che il giudice Merchan si è pronunciato contro di lui.”Perché sua figlia guadagna lavorando per “prendere Trump”. (“Prendi Trump.”) L’ex presidente aveva chiesto al giudice di ritirarsi dal caso a causa del lavoro di sua figlia. La richiesta è stata respinta, cosa che il giudice Merchan ha giustificato affermando che “.Ha fatto un esame di coscienza e si è accertato di essere capace di essere giusto e imparzialeAveva anche fatto riferimento alla Commissione Etica dello Stato di New York, la quale aveva concluso che l'integrità di un giudice non poteva essere compromessa.Possono essere ragionevolmente interrogati sulla base delle attività professionali o politiche delle persone a loro vicine“.